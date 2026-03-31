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MML habilita puente de más de S/12 millones de inversión que une Chaclacayo y Lurigancho-Chosica en solo 45 minutos

La obra permite nueva conexión vial sobre el río Rímac y agiliza el tránsito vehicular en una zona con alta congestión diaria.

Sin esta infraestructura, la conexión entre estos dos distritos era de 2 horas, la cual será reducida en 45 minutos.
Sin esta infraestructura, la conexión entre estos dos distritos era de 2 horas, la cual será reducida en 45 minutos. | Foto: Andina

La Municipalidad Metropolitana de Lima puso en funcionamiento el puente Morón, ubicado entre los distritos de Chaclacayo y Lurigancho-Chosica, con el objetivo de mejorar la conectividad en Lima Este. La infraestructura, cuya inversión supera los S/12 millones, inició su marcha blanca el 30 de marzo con la habilitación del tránsito para vehículos livianos.

La obra permite reducir significativamente los tiempos de traslado entre Chosica y Lima, pasando de recorridos de hasta dos horas y media a aproximadamente 45 minutos. Esta mejora busca facilitar el desplazamiento diario de miles de ciudadanos que transitan entre estas zonas de la capital.

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Nueva vía permite reducir viaje entre Chosica y Lima de más de 2 horas a solo 45 minutos

El puente Morón conecta la Carretera Central con la autopista Ramiro Prialé, generando una alternativa directa para los conductores que se trasladan hacia el centro de la ciudad o en sentido contrario. Esta conexión permite descongestionar rutas habituales y optimizar los tiempos de viaje en horas de alta demanda.

Durante la puesta en operación, se contó con la presencia de personal de la Gerencia de Movilidad Urbana y de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos, quienes supervisaron el inicio del tránsito vehicular como parte de la fase inicial de funcionamiento.

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Puente sobre el río Rímac mejora tránsito, comercio y acceso a servicios en Lima Este

La infraestructura metálica cuenta con una extensión de 94,5 metros, dos carriles para vehículos y una pasarela peatonal, cumpliendo con los estándares establecidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Además, su diseño incluyó estudios técnicos y trabajos de protección en la ribera para asegurar su resistencia frente al caudal del río Rímac.

El proyecto también busca generar impactos en la dinámica económica de la zona, al facilitar el transporte de bienes y mejorar el acceso a servicios para más de 500 mil habitantes. Con su implementación, se espera una mayor fluidez en el tránsito y un impulso en las actividades comerciales en Lima Este.

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