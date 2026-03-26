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Teleférico de Miraflores: estaciones ya están listas y entraría en funcionamiento en 7 semanas

El sistema cubrirá un trayecto de 310 metros en tres minutos. Cada cabina tendrá capacidad para 15 pasajeros, y el costo será de S/15 por ida y vuelta, incluyendo accesibilidad para sillas de ruedas y bicicletas.

El teleférico de Miraflores inicia su fase de pruebas técnicas en Lima antes de su apertura.
El teleférico de Miraflores inicia su fase de pruebas técnicas en Lima antes de su apertura. | Foto: La República

El teleférico de Miraflores ingresó a una fase de pruebas técnicas en Lima como paso previo a su puesta en marcha. El proyecto, que busca unir el malecón de Miraflores con la playa Redondo en la Costa Verde, ya tiene estaciones culminadas y ahora concentra sus trabajos en la verificación del sistema para operar con seguridad.

De acuerdo con lo informado, la operación podría iniciarse en un plazo aproximado de siete semanas, aunque ese calendario podría extenderse según los resultados de las evaluaciones. La iniciativa se presenta como alternativa de movilidad y, a la vez, como un nuevo punto de interés turístico por el recorrido con vista al litoral.

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Teleférico de Miraflores entra a pruebas técnicas: qué se evalúa antes de iniciar operaciones

En esta etapa, los técnicos revisarán el funcionamiento integral del sistema antes de su apertura al público. Las tareas se enfocan en comprobar que cada componente cumpla con los estándares de seguridad, mediante pruebas vinculadas al desempeño de cabinas, cables y frenos, además de otros elementos del sistema.

La proyección de inicio en alrededor de siete semanas se mantiene como referencia, pero las fuentes consultadas advierten que el plazo puede variar. El avance actual se basa en los resultados que arrojen las verificaciones, por lo que el inicio de operaciones podría tomar más tiempo del estimado inicialmente.

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Ruta, tiempo de viaje y capacidad del nuevo teleférico en Miraflores

El sistema cubrirá un trayecto de 310 metros y apunta a completar el recorrido en tres minutos, y conectará el parque Domodossola con un paradero en la Costa Verde. El proyecto Vaivén Miraflores se plantea como el primer transporte aéreo urbano de este tipo en Lima y contempla una intervención que incluye mejoras del entorno.

En el plano operativo, se informó que llegarán o se instalarán equipos como poleas y estructuras metálicas, además de cabinas con capacidad para 15 pasajeros cada una. Las unidades incorporarán accesos para sillas de ruedas, soportes para bicicletas y tablas de surf y permitirán el ingreso de mascotas. El costo estimado se ubicó en S/15 por ida y vuelta, con un aproximado de S/8 por tramo.

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