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Estudiante de enfermería fue hallada sin vida en Santa Anita: familia sospecha de un vecino

La víctima, estudiante de enfermería, fue encontrada sin vida en su habitación tras no acudir a trabajar. Familiares denuncian que un inquilino del mismo piso desapareció y no estaría registrado por el propietario.

Familia exige justicia por muerte de joven en Santa Anita
Familia exige justicia por muerte de joven en Santa Anita | Difusión

Una joven estudiante de enfermería, E. M. C., de 30 años, fue hallada sin vida al interior de un cuarto que alquilaba en el distrito de Santa Anita, en un hecho que ha generado conmoción entre sus familiares, quienes exigen justicia y señalan a un vecino como principal sospechoso.

Según información de su prima Jhulvia Ayala, la alerta se encendió cuando la joven no acudió a su centro de labores y dejó de responder llamadas, lo que motivó a sus familiares a buscarla.

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Hallazgo y primeras sospechas

De acuerdo con su excuñada, Hilda Chamorro, la víctima se encontraba sola en la vivienda. “Ella estaba sola en casa. Supuestamente iba a salir a trabajar, pero no contestaba. Fue mi mamá quien la encontró”, declaró.

La familiar indicó que las sospechas recaen sobre un inquilino que vivía en el mismo piso y que habría desaparecido tras el crimen. “Todo lo que sospechamos es del inquilino que vivía al frente. No sabemos ni su nombre porque el dueño no tiene registros ni contratos”, sostuvo. Además, se conoció que el sujeto habría sido visto con rasguños en el cuerpo, lo que refuerza las sospechas de la familia.

Escena con signos de violencia

Los familiares denunciaron que la habitación fue hallada completamente desordenada y con evidentes signos de violencia. “Todo estaba destrozado. La cama rota, sus cosas tiradas. Se llevaron sus pertenencias”, detallaron.

Entre los objetos sustraídos figuran el celular, una laptop y un balón de gas. Un testimonio clave señala que una vecina del edificio habría visto a un sujeto descender con capucha y cargar este último objeto.

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Familia exige justicia

Por su parte, la prima de la víctima pidió que el caso no quede impune. “Era una chica con sueños, quería salir adelante y apoyar a su familia. No tenía problemas con nadie”, expresó.

Asimismo, reveló que un testigo escuchó gritos de auxilio, pero no intervino. “Se escuchó ‘por favor ayuda’, pero nadie acudió. Hoy pedimos justicia para que el responsable pague”, agregó.

Los familiares también denunciaron la falta de control en el inmueble, donde, según indicó el dueño de la vivienda, no se exige documentación ni existe un registro de inquilinos. “El dueño no pide papeles. Nadie sabe quiénes viven ahí”, cuestionaron.

Continúan las investigaciones

La Policía Nacional del Perú inició las diligencias para esclarecer este presunto crimen y ubicar al principal sospechoso.

Mientras tanto, la familia exige celeridad en las investigaciones. El cuerpo de la joven será trasladado a Huánuco, donde será velado por sus seres queridos, en medio del reclamo de justicia.

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