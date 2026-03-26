Grúa se vuelca y causa daños a vehículos que circulaban en la av. Del Pinar en Surco

Un accidente de tránsito se registró este jueves 26 de marzo en Surco. Una grúa se volcó en plena avenida Del Pinar y causó daños en vehículos que transitaban por la zona, cerca al cruce con la avenida Primavera, en la urbanización Chacarilla, distrito de Santiago de Surco.

Según reportes preliminares, la maquinaria se volteó —por razones que aún se desconocen— y cayó en medio de dos unidades particulares. La pluma telescópica terminó tendida sobre un parque colindante. Las autoridades ya se desplazan para atender la emergencia que ha bloqueado el tránsito en la vía.