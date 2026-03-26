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Madre pide ayuda para costear operación de su hija tras accidente en moto: chofer sigue libre y no asume gastos

La joven de 23 años sufrió una grave lesión en el brazo izquierdo tras el brutal choque, por lo que requiere reunir S/ 70.000 para una operación que evite la pérdida de movilidad en su extremidad.

La madre de Hilary se desempeña en múltiples trabajos para costear los medicamentos de su hija.
La madre de Hilary se desempeña en múltiples trabajos para costear los medicamentos de su hija. | Foto: composición LR

Auri Silva, abogada de profesión, solicita apoyo económico para costear la intervención quirúrgica de su hija Hilary, de 23 años, quien resultó gravemente herida en un accidente ocurrido el 4 de diciembre de 2025 en el cruce de la avenida Universitaria con Materiales. La joven, que cursaba el último año de la carrera de Derecho, se trasladaba como copiloto en una motocicleta solicitada por aplicativo cuando se produjo el impacto.

Como consecuencia del choque, sufrió fracturas en el cráneo, múltiples costillas rotas, daño en los nervios del oído izquierdo y una grave lesión en el brazo izquierdo. Según la madre, el conductor que habría provocado el siniestro, identificado como Luis Fernando Sedano Capillo (31), continúa en libertad y no ha asumido ningún gasto médico.

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“Yo me dedicaba a los shows para conseguir dinero. Estaba a un año de acabar mi carrera. Lamentablemente, la persona que ha causado el accidente no se hace cargo de nada; la única que está cubriendo todo es mi mamá. Los gastos son S/ 2,000 diarios por el tema de las tomografías y las resonancias”, señaló la víctima.

Joven estudiante podría perder brazo izquierdo si no es operada

Debido a que la extremidad izquierda fue la más afectada, al presentar la rotura de C5 y C6, así como del plexo braquial, Hilary requiere una intervención quirúrgica especializada. El costo asciende a S/70.000, monto que supera las posibilidades económicas de su familia. Según indicó su madre, solo tiene plazo hasta mayo para someterse a la operación, ya que es de carácter urgente dado al deterioro progresivo de la zona afectada.

“Le tienen que hacer una transferencia de nervios; de la médula le tienen que transferir a su tríceps y su bíceps para que ella pueda seguir moviendo el brazo, pero al 60%. Solo hay un plazo, y eso es dentro de los 6 meses del accidente”, detalló para el programa ‘La calle no calla’.

Ante esta situación, Auri Silva, quien se gana la vida llevando casos legales, vendiendo donas los domingos, organizando rifas, realizando shows infantiles y eventos deportivos los sábados, solicita apoyo para reunir el monto requerido por los médicos.

“No sé que más hacer para ayudar. Me gano la vida trabajando, vendo donas, hago rifas y eventos deportivos, incluso trabajo como payasita pero no me alcanza el dinero. Tengo que ayudarla para que no pierda su brazo. Todos los días la llevo a terapia”, comentó.

Las personas interesadas en brindar apoyo pueden sumarse a la campaña solidaria que viene impulsando la familia para reunir los fondos necesarios.

accidente de tránsito, apoyo económico

Familia pide apoyo económico para cubrir los gastos médicos de la operación de Hilary.

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