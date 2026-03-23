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Nueve personas fallecidas deja choque entre miniván y tráiler en carretera Arequipa-Puno

El siniestro ocurrió en el kilómetro 178 de la carretera que conecta a ambas regiones. La miniván trasladaba pasajeros desde Apurímac.

El impacto dejó ocho personas fallecidas.
El impacto dejó ocho personas fallecidas. | Composición LR

La carretera Arequipa-Puno vuelve a registrar una tragedia. Un fatal accidente ocurrido al promediar las 7.30 a. m. de este 23 de marzo, dejó al menos nueve fallecidos. Las víctimas son los ocupantes de una miniván que colisionó con un tráiler. El accidente se registró en el kilómetro 178 de la vía, sector de Imata (provincia de Caylloma, Arequipa). Una de las unidades siniestradas es la miniván de placa de VCQ-964, de la empresa Andino. Según reportes de la zona, la unidad se dirigía desde Challhuahuacho (Apurímac) hacia Arequipa. El otro vehículo implicado es un tráiler de matrícula brasileña.

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