Su postulación a la UNMSM bajo la modalidad de primeros puestos quedó invalidada y perdió su vacante a la universidad. | Foto: composición LR

Su postulación a la UNMSM bajo la modalidad de primeros puestos quedó invalidada y perdió su vacante a la universidad. | Foto: composición LR

Un estudiante de la I.E. José Antonio Encinas, en San Anita, vio anulado su ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) por un error administrativo en la constancia de orden de mérito emitida por su colegio en enero de 2026. El documento lo acreditaba como el mejor alumno de su promoción, tras culminar su año escolar con un promedio de 9.797, lo que le permitió postular bajo la modalidad de primeros puestos a la Decana de América y obtener una vacante en la carrera de Economía Internacional.

Sin embargo, al tramitar su certificado de estudios requerido para su matrícula a San Marcos, el registro expedido por el centro educativo señalaba que ocupaba el puesto 20 y contaba con un promedio de 8.625. A raíz de esta inconsistencia, su admisión fue anulada, ya que la postulación dejó de ser válida.

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“La secretaria es la que comete el error y lo único que quieren hacer es reconocer los gastos económicos (del proceso de admisión). Acá se trata de un daño psicológico. Mi hijo vino preparándose desde primer año de secundaria con el único objetivo de postular a la universidad y lograr una vacante”, explicó Isidora Sedano, madre del joven afectado, en una entrevista para ‘Arriba mi gente’.

Director del colegio reconoce que se trató de un error de tipeo de la secretaria

De acuerdo con Jaime Santos, director de la institución, a inicios de 2026 ya existía el registro oficial de los primeros puestos, en el que no figuraba el estudiante. Este listado fue elaborado días antes de que se le entregara a sus familiares la constancia de orden de mérito. Además, precisó que la inconsistencia se originó durante el registro de las calificaciones realizado por la secretaria del plantel.

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Por su parte, la trabajadora explicó que el alumno aparecía inicialmente en el puesto 20 y que el único error era un mal tipeo en su nombre. Sin embargo, al corregir ese dato, se tomó como referencia otra información en la que figuraba como primer puesto, lo que generó la confusión.

Dicha versión fue cuestionada por la apoderada del alumno, quien negó la existencia de ese listado, puesto que nunca fue notificada y solo recibió la constancia de orden de mérito. Asimismo, solicitó a las autoridades que investiguen el caso y determinen el puntaje real de egreso de su hijo, así como el orden de mérito que le corresponde.

“Yo no me voy a rendir. Voy a seguir postulando hasta conseguir mi objetivo de ingresar a San Marcos. Voy a cumplir mis sueños”, comentó el estudiante.