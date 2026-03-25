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Niños en Santa Anita llevan una década estudiando en una losa deportiva por falta de salones

La falta de infraestructura adecuada ha obligado a cientos de estudiantes a adaptarse durante años a un espacio improvisado, mientras el proyecto de reconstrucción del colegio sigue sin avances concretos.

Padres de familia exigen una solución inmediata, ya que la institución educativa José María Arguedas Altamirano lleva más de 10 años funcionando en una losa deportiva.
Padres de familia exigen una solución inmediata, ya que la institución educativa José María Arguedas Altamirano lleva más de 10 años funcionando en una losa deportiva. | Foto: composición LR/Buenos Días Perú

Un hecho inusual se registra desde hace una década en el distrito de Santa Anita. La institución educativa José María Arguedas Altamirano continúa operando en condiciones provisionales, luego de que sus alumnos fueron trasladados a una losa deportiva ante el grave deterioro de su infraestructura original.

Lo que se planteó como una medida temporal por parte de las autoridades educativas se ha prolongado por diez años sin una solución definitiva, afectando a cientos de escolares que, hasta hoy, reciben clases en un espacio que no cuenta con las condiciones adecuadas para el desarrollo académico.

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¿Cuántos alumnos estudian en el centro educativo?

Más de 840 estudiantes de nivel primario y secundario reciben clases en aulas prefabricadas instaladas sobre la losa deportiva. Los padres de familia aseguran que estas condiciones afectan el desarrollo académico de sus hijos, especialmente en temporadas de frío, calor o lluvias, en las que la infraestructura improvisada no ofrece garantías adecuadas.

En ese contexto, los apoderados protestan y exigen una respuesta urgente de las autoridades. Asimismo, señalan que, pese a los reiterados reclamos y gestiones realizadas durante años, no han obtenido una solución concreta que permita iniciar la construcción del nuevo colegio.

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¿Qué medidas se han tomado para prevenir la seguridad de los menores de edad?

El plantel fue declarado en riesgo por presentar serias deficiencias estructurales que ponían en peligro la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo. Ante ello, se dispuso el traslado inmediato a espacios temporales. No obstante, lo que debía ser una medida transitoria se ha convertido en una situación prolongada que genera preocupación en la comunidad educativa.

¿Cuándo se realizará el proyecto de reestructuración del colegio?

Según indicaron, el proyecto de reconstrucción de la institución educativa —ubicada frente a la losa deportiva— ya cuenta con la aprobación del sector Educación y ha cumplido los trámites correspondientes. Sin embargo, el principal obstáculo es la asignación del presupuesto necesario para ejecutar la obra.

La comunidad educativa advierte que la situación no puede seguir postergándose, ya que se trata de garantizar condiciones dignas y seguras para cientos de escolares. Los alumnos continúan asistiendo a clases a diario en un espacio que, según denuncian sus padres de familia, no fue diseñado como centro educativo a largo plazo.

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