Policía captura en Pucallpa a presunto asesino de un agente de la DEA
Hace 10 años narcotraficantes emboscaron y asesinaron al suboficial de primera PNP Edgar Wilber Quispe Rojas y a uno de sus informantes. El policía peruano tenía información sobre un traslado de 350 kilos de droga hacia una pista de aterrizaje clandestina ubicada en Urubamba. Los traicionaron.
El asesinato del agente de la DEA, suboficial de primera PNP Edgar Wilber Quispe Rojas y de uno de sus informantes ocurrió el 16 de agosto del 2016 en el centro poblado San Cristobal, en Pichari, Cusco, jurisdicción del Vraem. Casi 10 años después, la Policía capturó en Ucayali a uno de los principales asesinos.
Se trata de Paul Gerson Laura Bautista, quien fue sorprendido por efectivos de la comisaría de Pucallpa durante un operativo de control de identidad realizado en la cuadra 11 de la avenida Sánchez Carrión, en el distrito de Callería. Al verificar sus datos en el sistema policial, se confirmó que presentaba una requisitoria vigente.
De acuerdo con las investigaciones, Laura Bautista, alias Pollo, habría actuado como informante y conducido al agente hacia una emboscada tendida por presuntos narcotraficantes en la zona de Pichari.
Quispe Rojas realizaba labores encubiertas contra el narcotráfico cuando fue interceptado junto a otro colaborador conocido como ‘Paisa’. Días después, el cuerpo del suboficial fue hallado enterrado, atado de pies y manos, y con signos de violencia.
Por este caso, la Dirandro también capturó anteriormente a otros presuntos implicados vinculados al crimen ocurrido en el Vraem.
Uno de ellos fue arrestado por miembros del Frente Policial Vraem como presunto miembro de una ‘firma’ de la droga y con requisitoria por delito de promoción y favorecimiento al tráfico ilícito de drogas. Fue atrapado en una cevichería en el centro poblado Mantaro, en el distrito de Unión Ashaninka, provincia de La Convención, Cusco.
Estaba solicitado por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Cusco.
Como se recuerda, el suboficial Edgar Quispe Rojas pertenecía al Grupo Especial de Inteligencia Antidrogas. Desapareció tras partir rumbo a Pichari. Tenía información sobre un traslado de 350 kilos de droga hacia una pista de aterrizaje clandestina ubicada en Urubamba. La operación estaba a cargo del clan que encabezaba, entonces, Efraín Bañico Quispe.
Los detalles de la ruta los había dado un contacto del suboficial. Se llamaba Walter Damiano Machacca, a quien le decían ‘Paisa’. La emboscada fue considerada una traición.