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Sociedad

Resultados examen de admisión UNFV 2026: revisa aquí el link para saber si alcanzaste una vacante

La prueba se realizó en nueve sedes, donde el 58% de los postulantes fueron mujeres. Medicina destacó como la carrera más solicitada, con 2,012 inscritos, seguida de Psicología y Derecho.

La prueba se realizó en nueve sedes, donde el 58% de los postulantes fueron mujeres.
La prueba se realizó en nueve sedes, donde el 58% de los postulantes fueron mujeres. | Foto: Andina

Este domingo 29 de marzo de 2026, la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) realizó el Examen Ordinario y Extraordinario de Admisión 2026 en nueve sedes de Lima Metropolitana y Callao, con 11.561 postulantes que compitieron por 3.792 vacantes. La evaluación se desarrolló bajo supervisión de autoridades universitarias y con control de ingreso en cada local.

Del total, 11.181 rindieron el examen ordinario y 380 el extraordinario. La asistencia incluyó 6.735 mujeres (58%) y 4.826 varones (42%); el grupo de 15 a 20 años concentró 10.151 postulantes. Además, 6.460 indicaron haber estudiado en colegio nacional, 4.673 en particular y 428 en parroquial.

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Examen de admisión UNFV 2026: 11.561 postulantes por 3.792 vacantes

Una comitiva encabezada por la rectora Cristina Asunción Alzamora Rivero recorrió distintos locales para verificar el desarrollo de la prueba, acompañada por el vicerrector de investigación y académico encargado, Pedro Manuel Amaya Pingo. La evaluación se tomó en ocho sedes en Lima Metropolitanatres en Cercado de Lima y una en Jesús María, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre y El Agustino—, además de una sede en Callao.

Entre las carreras con mayor demanda figuró Medicina con 2.012 inscritos, seguida de Psicología (887) y Derecho (818). También registraron alta postulación Arquitectura (491), Ingeniería de Sistemas (451), Odontología (442), Enfermería (418) e Ingeniería Industrial (402), según el balance de inscritos informado tras la jornada.

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Cómo consultar los resultados del examen UNFV 2026

Para saber si se obtuvo una vacante, los postulantes deben revisar el enlace oficial de resultados que difunda la UNFV a través de sus canales institucionales. Al momento de la consulta, es clave contar con el DNI o carné de extranjería, documentos que también fueron solicitados para el ingreso a las sedes el día del examen.

El control comenzó desde la mañana: el ingreso fue de 7.15 a. m. a 8.45 a. m., llevando solo la declaración jurada impresa con foto y el documento de identidad, además de lápiz 2B, tajador y borrador. Se restringió el acceso a personas ajenas al proceso y a quienes portaran bolsos, relojes, celulares u otros dispositivos, que quedaron retenidos en la entrada; el cumplimiento fue verificado por personal universitario, una empresa de seguridad, la PNP, la División de Estafas y fiscales de prevención del delito.

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