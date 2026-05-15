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El tren submarino de 8.500 millones de euros que unirá España y Marruecos transformará toda la región del Estrecho de Gibraltar

Con la millonaria inversión, el proyecto ferroviario podría convertirse en una de las obras de ingeniería más complejas y estratégicas entre Europa y África.

El proyecto del túnel submarino ferroviario entre España y Marruecos toma impulso, prometiendo transformar la conexión entre Europa y África mediante una obra de ingeniería valorada en 8.500 millones de euros.
El proyecto del túnel submarino ferroviario entre España y Marruecos toma impulso, prometiendo transformar la conexión entre Europa y África mediante una obra de ingeniería valorada en 8.500 millones de euros. | Foto: Dall-E
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El ambicioso plan para construir un túnel submarino ferroviario entre España y Marruecos volvió a tomar fuerza y promete cambiar la conexión entre Europa y África. La infraestructura, valorada en unos 8.500 millones de euros, busca unir ambos continentes a través del Estrecho de Gibraltar mediante una línea ferroviaria subacuática capaz de convertirse en una de las mayores obras de ingeniería moderna.

La iniciativa contempla conectar Punta Paloma, en Cádiz, con Punta Malabata, cerca de Tánger, mediante un recorrido de aproximadamente 42 kilómetros, de los cuales casi 28 kilómetros quedarían sumergidos bajo el nivel del mar. El plan es impulsado por la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar, junto con organismos técnicos marroquíes, con el objetivo de crear una conexión estratégica para el transporte ferroviario, el comercio internacional y la movilidad entre dos regiones históricamente separadas por el mar.

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¿Cómo sería el túnel submarino que uniría España y Marruecos?

El diseño contempla dos galerías ferroviarias independientes y un túnel adicional destinado al mantenimiento, la seguridad y la evacuación. A diferencia de otras infraestructuras internacionales, la conexión no estaría destinada al tránsito de automóviles particulares, sino exclusivamente al transporte ferroviario de pasajeros y mercancías. La profundidad máxima alcanzaría unos 475 metros bajo el nivel del mar, un desafío técnico enorme debido a las fuertes corrientes y a la compleja geología del Estrecho de Gibraltar.

Actualmente, la obra continúa en fase de estudios geotécnicos y ambientales para determinar su viabilidad. Los especialistas analizan el comportamiento del fondo marino, la actividad sísmica y los posibles métodos de perforación adaptados a las condiciones extremas de la zona. También se estudian sistemas avanzados de ventilación, seguridad y operación ferroviaria que permitan garantizar un funcionamiento estable en una infraestructura considerada única en el mundo.

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¿Por qué el túnel ferroviario del Estrecho de Gibraltar podría transformar la región?

La conexión ferroviaria entre España y Marruecos podría redefinir el intercambio económico entre Europa y África. Expertos consideran que el túnel facilitaría el transporte de mercancías, reduciría tiempos logísticos y fortalecería el comercio internacional en una de las rutas marítimas más importantes del planeta. Además, abriría nuevas oportunidades turísticas y de cooperación tecnológica entre ambos continentes.

La iniciativa también posee un enorme valor geopolítico. De concretarse, sería la primera infraestructura fija submarina que conectaría directamente dos continentes mediante ferrocarril. Aunque la decisión definitiva sobre su construcción está prevista para 2027, la obra ya es vista como uno de los grandes sueños de la ingeniería contemporánea.

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