Huaico en Machu Picchu bloquea vía férrea y suspende trenes a la ciudadela hasta nuevo aviso

Un huaico registrado la mañana de este lunes 30 de marzo en el sector de Mandor, en Machu Picchu, provincia de Urubamba en Cusco, provocó serios daños en la infraestructura ferroviaria y obligó a suspender el tránsito de trenes en el tramo que conecta Hidroeléctrica con Machupicchu Pueblo, una de las rutas más utilizadas por turistas.

De acuerdo con los primeros reportes, el deslizamiento afectó directamente la vía férrea a la altura del kilómetro PK 115+200. Pese a la magnitud del evento, no se han reportado daños personales, registrándose únicamente afectaciones materiales en la línea del tren.

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Huaico en Machu Picchu provoca suspensión de trenes en ruta turística

Trenes suspendidos hasta nuevo aviso

A través de un comunicado, Ferrocarril Transandino S.A. (FTSA), concesionario de la vía, informó que la suspensión responde al estado actual de la infraestructura tras el huaico. Asimismo, precisó que su equipo de ingeniería se desplazó a la zona para evaluar los daños y planificar los trabajos de rehabilitación.

En la misma línea, PeruRail, operador ferroviario, anunció la suspensión de sus operaciones en la ruta Machupicchu–Hidroeléctrica hasta nuevo aviso, en cumplimiento de la disposición del concesionario. La empresa indicó que brindará asistencia a los pasajeros afectados a través de sus canales oficiales.

Comunicado de FTSA

Comunicado de PeruRail

Por su parte, la Municipalidad Distrital de Machupicchu y equipos de emergencia ya se encuentran en el área afectada realizando evaluaciones para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar precauciones ante posibles retrasos y mantenerse informados sobre la reanudación de las operaciones.

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