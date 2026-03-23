Aluvión en Cusco deja dos muertos y más de sesenta personas afectadas en comunidad de Machupicchu

El aluvión registrado la noche del último domingo en la provincia de Urubamba. Foto: Cortesía

El aluvión registrado la noche del último domingo en la provincia de Urubamba. Foto: Cortesía

Un aluvión registrado la noche del último domingo en el sector de Colpani, distrito de Machupicchu, provincia de Urubamba (Cusco), dejó como saldo dos personas fallecidas, decenas de afectados y severos daños en viviendas e infraestructura turística. El evento ocurrió cuando la activación de la quebrada Laucamayo generó un violento arrastre de lodo, piedras de gran tamaño y escombros.

De acuerdo con Miguel Oscco, director del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Cusco, las víctimas fueron identificadas como Augusto Román y Filomena Ontón, una pareja de adultos mayores de nacionalidad peruana, quienes se encontraban en su negocio al momento del desastre. Además, cerca de 60 personas resultaron afectadas, mientras que al menos cuatro viviendas presentan daños severos tras el ingreso de lodo a los inmuebles.

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Zona de alto riesgo

El funcionario precisó que la zona ya había sido catalogada como de alto riesgo, debido a la activación previa de la quebrada durante la temporada de lluvias del año pasado. “La recomendación era no ocupar estas áreas; sin embargo, predominaba infraestructura orientada al turismo”, advirtió.

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Asimismo, se reportaron daños en vías vecinales y áreas de cultivo, lo que ha motivado la intervención de las autoridades para brindar asistencia humanitaria. Se viene distribuyendo abrigo, alimentos y apoyo básico a las familias damnificadas, además de coordinar con el sector Agricultura la activación del seguro agrario para quienes perdieron sus cultivos.

Varias viviendas quedaron inhabitables. Foto: Cortesía

No afecta vías hacia Machu Picchu

Pese a la emergencia, el COER confirmó que las rutas de acceso hacia Machu Picchu, incluida la vía Amazónica por Santa Teresa e Hidroeléctrica, se mantienen operativas y sin restricciones. No se han reportado afectaciones en infraestructura educativa ni en establecimientos de salud.

Finalmente, Oscco alertó que la temporada de lluvias aún no ha concluido y exhortó a las autoridades locales a reforzar las labores de prevención, como la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, ante el riesgo de nuevos deslizamientos en distintas zonas de la región.