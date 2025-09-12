La mañana de este viernes 12 de setiembre, la empresa PeruRail denunció a través de un comunicado oficial sobre daños causados en su operación de carga en el sector Puente Ruinas, en el kilómetro 112.300 de la vía férrea. Según la información, encontraron que las mangueras del freno directo, el freno automático y las cadenas de los bloques de las dos plataformas estaban costadas.

El hallazgo se produjo cuando se disponían a trasladar los buses de la empresa Inversiones Sumac Ayllu de San Antonio de Torontoy S.A.C hacia Machu Picchu. Debido a esto, se vieron obligados a cancelar la operación, al no poder garantizar un traslado seguro. Además, notificaron lo sucedido a la Policía nacional para iniciar una investigación y determinar responsables.

Peru Rail cancela traslado de buses a Machu Picchu. Foto: Peru Rail

Cortan frenos plataforma que traslada buses a Machu Picchu

Según el reporte, se supo de estos desperfectos alrededor de las 8.30 de esta mañana, y se dio el aviso a las autoridades. "En esta condición resultó imposible realizar el traslado de buses. Hemos notificado de inmediato a la Policía Nacional del Perú y las autoridades pertinentes para que se realice una investigación ante este grave hecho.", indicaron en el comunicado

Al respecto, PeruRail indicó que el servicio de transporte de buses se reanudará únicamente cuando existan las garantías necesarias para proteger a sus trabajadores, a la población, la infraestructura y operaciones a terceros.

Conflicto por transporte a Machu Picchu impacta turismo y causa cancelaciones

Este 9 de setiembre, el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo del Cusco, Rosendo Baca, advirtió de una crisis por la disputa entre empresas de transporte a Machu Picchu (Consettur y San Antonio de Torontoy) que se encuentra afectando directamente al turismo en la zona. Además, agregó que, de seguir este problema, las anulaciones en reservas podrían llegar al 15% en el próximo trimestre.

“Hasta el momento se ha registrado la cancelación del 2% de las reservas, pero de continuar este problema en el próximo trimestre podría llegar al 15%”, fueron las declaraciones de Baca tras reunirse con la Red de Protección al Turista.

