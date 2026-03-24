Cusco: PNP desaloja a invasores que ocuparon indebidamente las márgenes de vía Hiram Bingham hacia Machu Picchu
Intervención se realizó de manera pacífica y permitió liberar zonas laterales de la carretera ubicadas en áreas declaradas intangibles del santuario histórico.
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A solicitud de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, la Policía Nacional del Perú ejecutó, desde las primeras horas de este martes, un operativo para retirar a un grupo de personas que se había asentado indebidamente en las franjas marginales de la carretera Hiram Bingham, dentro del ámbito del santuario histórico, en la provincia de Urubamba, Cusco.
La intervención se desarrolló de manera progresiva durante la madrugada, con el despliegue de cerca de 200 efectivos que se posicionaron en puntos estratégicos a lo largo de la vía que conecta Machu Picchu Pueblo con la ciudadela inca. En ningún momento se reportó la toma de la carretera, que continuó operativa.
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La presencia policial facilitó una salida ordenada de los ocupantes, quienes optaron por retirarse voluntariamente, evitando enfrentamientos y el uso de la fuerza durante todo el procedimiento.
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Desocupación voluntaria
El coronel PNP Juan José Jiménez, jefe de la División Policial Urubamba, informó en declaraciones a NuevaTv Nacional que la intervención tuvo como finalidad resguardar el entorno natural y garantizar el tránsito de visitantes hacia el principal atractivo turístico del país.
Asimismo, explicó que el operativo se enmarcó en la recuperación extrajudicial de bienes del Estado y destacó que se desarrolló sin incidentes, gracias al diálogo sostenido con las personas que ocupaban estos espacios.
El jefe policial subrayó que la medida se aplicó sin excepciones y que actualmente la zona permanece bajo vigilancia para evitar nuevas ocupaciones en áreas protegidas.
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Investigación fiscal
Finalmente, el Ministerio Público inició diligencias por el presunto delito de usurpación agravada, en cuyo marco al menos 30 personas han sido identificadas como parte de las investigaciones en curso. Se estima que alrededor de 200 pobladores estarían involucrados en las ocupaciones registradas en ambas franjas.