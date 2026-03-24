HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
HOY debaten 12 candidatos presidenciales
HOY debaten 12 candidatos presidenciales     HOY debaten 12 candidatos presidenciales     HOY debaten 12 candidatos presidenciales     
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas      Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas      Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas      
EN VIVO

Debate presidencial 2026: ¿cambiarán las encuestas? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Cusco: PNP desaloja a invasores que ocuparon indebidamente las márgenes de vía Hiram Bingham hacia Machu Picchu

Intervención se realizó de manera pacífica y permitió liberar zonas laterales de la carretera ubicadas en áreas declaradas intangibles del santuario histórico.

Desalojó de realizó desde tempranas horas. Foto: Difusión
Desalojó de realizó desde tempranas horas. Foto: Difusión

A solicitud de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, la Policía Nacional del Perú ejecutó, desde las primeras horas de este martes, un operativo para retirar a un grupo de personas que se había asentado indebidamente en las franjas marginales de la carretera Hiram Bingham, dentro del ámbito del santuario histórico, en la provincia de Urubamba, Cusco.

La intervención se desarrolló de manera progresiva durante la madrugada, con el despliegue de cerca de 200 efectivos que se posicionaron en puntos estratégicos a lo largo de la vía que conecta Machu Picchu Pueblo con la ciudadela inca. En ningún momento se reportó la toma de la carretera, que continuó operativa.

TE RECOMENDAMOS

🚨Todo del DEBATE entre OLIVERA, ACUÑA, ÁLVAREZ, LÓPEZ CHAU y RLA ¿Quién crees que GANÓ? #las10deldía

La presencia policial facilitó una salida ordenada de los ocupantes, quienes optaron por retirarse voluntariamente, evitando enfrentamientos y el uso de la fuerza durante todo el procedimiento.

PUEDES VER: Aluvión en Cusco deja dos muertos y más de sesenta personas afectadas en comunidad de Machupicchu

lr.pe

Desocupación voluntaria

El coronel PNP Juan José Jiménez, jefe de la División Policial Urubamba, informó en declaraciones a NuevaTv Nacional que la intervención tuvo como finalidad resguardar el entorno natural y garantizar el tránsito de visitantes hacia el principal atractivo turístico del país.

Asimismo, explicó que el operativo se enmarcó en la recuperación extrajudicial de bienes del Estado y destacó que se desarrolló sin incidentes, gracias al diálogo sostenido con las personas que ocupaban estos espacios.

El jefe policial subrayó que la medida se aplicó sin excepciones y que actualmente la zona permanece bajo vigilancia para evitar nuevas ocupaciones en áreas protegidas.

PUEDES VER: Atentan con pintas zona ceremonial de huaca Cheqtaqaqa en Cusco: “Han dañado nuestro patrimonio”

lr.pe

Investigación fiscal

Finalmente, el Ministerio Público inició diligencias por el presunto delito de usurpación agravada, en cuyo marco al menos 30 personas han sido identificadas como parte de las investigaciones en curso. Se estima que alrededor de 200 pobladores estarían involucrados en las ocupaciones registradas en ambas franjas.

Notas relacionadas
Aluvión en Cusco deja dos muertos y más de sesenta personas afectadas en comunidad de Machupicchu

Aluvión en Cusco deja dos muertos y más de sesenta personas afectadas en comunidad de Machupicchu

LEER MÁS
Voces del sur ponen en agenda los derechos de las mujeres andinas y la crisis hídrica

Voces del sur ponen en agenda los derechos de las mujeres andinas y la crisis hídrica

LEER MÁS
Atentan con pintas zona ceremonial de huaca Cheqtaqaqa en Cusco: “Han dañado nuestro patrimonio”

Atentan con pintas zona ceremonial de huaca Cheqtaqaqa en Cusco: “Han dañado nuestro patrimonio”

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
11 distritos de Lima no tendrán luz hasta por 10 horas: Pluz Energía Perú anuncia corte del servicio este martes 24 de marzo

11 distritos de Lima no tendrán luz hasta por 10 horas: Pluz Energía Perú anuncia corte del servicio este martes 24 de marzo

LEER MÁS
Sicario persigue a mujer y le dispara dentro de su condominio en la avenida Brasil, Magdalena del Mar

Sicario persigue a mujer y le dispara dentro de su condominio en la avenida Brasil, Magdalena del Mar

LEER MÁS
Detienen a policía por presunto feminicidio de suboficial PNP en Santa Anita

Detienen a policía por presunto feminicidio de suboficial PNP en Santa Anita

LEER MÁS
ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

LEER MÁS
Corte de agua el 24 de marzo: conoce los distritos afectados y horarios del servicio suspendido hasta por 15 horas

Corte de agua el 24 de marzo: conoce los distritos afectados y horarios del servicio suspendido hasta por 15 horas

LEER MÁS
Profesores jubilados recibirán hasta S/3.500: Congreso aprueba incremento de pensión

Profesores jubilados recibirán hasta S/3.500: Congreso aprueba incremento de pensión

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Debate presidencial 2026 martes 24 de marzo: a qué hora empieza, temas y qué candidatos participarán

La imponente pieza de 1.200 toneladas que transforma un río de Sudamérica en electricidad y desafía el récord mundial de China

Detienen a policía por presunto feminicidio de suboficial PNP en Santa Anita

Sociedad

Detienen a policía por presunto feminicidio de suboficial PNP en Santa Anita

Diagnóstico en salud mental: psicólogos acatarán la ley, pero médicos alertan sobre posibles errores

Sicario persigue a mujer y le dispara dentro de su condominio en la avenida Brasil, Magdalena del Mar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José María Balcázar aparece en Kick boxeando con alcalde de Ate en plena crisis de inseguridad y asesinatos

¿Quiénes y cuántos son los candidatos a la presidencia del Perú 2026?

Debate presidencial 2026: estas son las propuestas de 12 candidatos que debaten HOY martes sobre corrupción e inseguridad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025