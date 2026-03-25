Gobierno aprueba Plan Maestro de Machu Picchu con vigencia hasta el año 2031

El Santuario Histórico de Machu Picchu, uno de los destinos más emblemáticos del país y del mundo, contará con un nuevo Plan Maestro que orientará su gestión durante el próximo quinquenio. El documento, que regirá hasta 2031, fue aprobado mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 000076-2026 del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y se publicó en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano.

La norma establece que este plan es el documento de planificación de más alto nivel para esta área natural protegida, ya que integra objetivos, estrategias, indicadores y metas que permitirán una gestión más eficiente y sostenible del santuario.

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¿Qué medidas establece el Plan Maestro?

De acuerdo con lo señalado en la resolución, el Plan Maestro es una herramienta clave para la toma de decisiones, ya que establece compromisos concretos entre las distintas entidades que están involucradas en la conservación y el aprovechamiento responsable del lugar. La implementación del plan estará a cargo de la jefatura del santuario, que deberá velar por el cumplimiento de las acciones planteadas.

Este tipo de instrumentos es obligatorio para todas las áreas naturales protegidas del país y se elabora a través de procesos participativos. Además, debe ser revisado y actualizado cada cinco años, a fin de responder a nuevas necesidades y desafíos en materia de conservación.

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¿Dónde queda situado el Santuario Histórico de Machu Picchu?

Ubicado en la provincia de Urubamba, en la región Cusco, el santuario abarca una extensión de 32.592 hectáreas y es un espacio de alto valor cultural y natural. Desde el 9 de diciembre de 1993, es reconocido como Patrimonio Mundial Mixto por la Unesco, en el marco de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural.

La aprobación de este nuevo Plan Maestro busca fortalecer la gestión integral de Machu Picchu, un destino que enfrenta el reto de equilibrar la conservación de su patrimonio con la creciente demanda turística.