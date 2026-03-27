Trágico accidente en carretera Puno - Moquegua deja dos fallecidos y ocho heridos de gravedad

Vehículo volcó en la carretera de Puno y provocó una tragedia con dos víctimas mortales y ocho heridos. | Foto: composición LR/RPP

Vehículo volcó en la carretera de Puno y provocó una tragedia con dos víctimas mortales y ocho heridos. | Foto: composición LR/RPP

Un accidente de tránsito ocurrido en la carretera binacional Desaguadero–Moquegua dejó un saldo de dos personas fallecidas y ocho heridas. El hecho ha conmocionado a la población del distrito de Santa Rosa de Mazocruz, en la provincia de El Collao, región Puno.

¿Cómo ocurrió el siniestro accidente?

El hecho se registró a la altura del kilómetro 215, donde un vehículo terminó volcado fuera de la vía, aproximadamente a 15 metros de distancia. De acuerdo con el informe de la Región Policial de Puno, la unidad presentaba graves daños estructurales, lo que evidencia la magnitud del impacto.

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Al llegar al lugar, los efectivos policiales encontraron los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer que permanecían atrapados debajo del vehículo. Hasta el momento, ambas víctimas no han sido identificadas, lo que impide establecer contacto con sus familiares para informarles sobre lo ocurrido.

En tanto, los otros ocho ocupantes que resultaron heridos fueron auxiliados por personal de emergencia y trasladados de inmediato al centro de salud de Mazocruz, donde permanecen bajo observación médica. Según el reporte preliminar, algunos presentan lesiones de consideración, por lo que no se descarta su derivación a hospitales de mayor complejidad en la región.

¿Qué acciones viene realizando la PNP para esclarecer el incidente?

Uno de los aspectos que más llamó la atención en este caso es la ausencia del conductor. Según el reporte policial, al momento de la intervención no se encontraba en el lugar del accidente, por lo que su identidad aún no ha sido confirmada. Esta situación genera interrogantes sobre las circunstancias en las que ocurrió el siniestro y si hubo responsabilidad directa.

Ante ello, la Policía Nacional del Perú (PNP) inició las diligencias para esclarecer las causas del accidente. No se descarta que factores como el exceso de velocidad, fallas mecánicas o las condiciones de la vía hayan influido en el hecho.

Las autoridades continúan con las investigaciones mientras se espera la identificación de las víctimas y se recaba información clave para reconstruir lo ocurrido. Este hecho evidencia los riesgos en las carreteras del sur del país y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial.