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Abogada de Christian Cueva lo interrumpe en vivo y le pide callar sobre agresiones a Pamela López: “Es parte de un proceso legal”

Gigi Mitre y la abogada de Christian Cueva protagonizaron una discusión en ‘Amor y fuego’ luego de que defensora evitara que el futbolista profundizara sobre las agresiones contra Pamela López.

Christian Cueva y su abogada Medaly Barrientos se presentaron en 'Amor y fuego'. Foto: Composición LR/Willax.
Christian Cueva y su abogada Medaly Barrientos se presentaron en 'Amor y fuego'. Foto: Composición LR/Willax.
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Christian Cueva y su abogada, Medaly Barrientos, se presentaron en el programa ‘Amor y fuego’, donde el futbolista se vio las caras por primera vez con Rodrigo Gonzales, ‘Peluchín’, y Gigi Mitre, quienes fueron muy críticos con él todo este tiempo. Durante la entrevista, el popular ‘Aladino’ habló de todo lo referente a su vida personal, especialmente de lo vivido con Pamela López.

Sin embargo, en pleno programa, cuando Christian Cueva admitió por primera vez que agredió en más de una ocasión a la madre de sus tres hijos y estaba dispuesto a profundizar en el tema, su defensora decidió interrumpirlo en vivo y pedirle que no continuara hablando, lo que generó la sorpresa entre los conductores.

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Gigi Mitre protagoniza discusión con abogada de Cueva tras impedir que declarara

Cuando Gigi Mitre le consultó a Christian Cueva si era cierta la versión que dio en su momento Pamela López, quien afirmó que no fue una sola vez en la que habría sido agredida, sino en más de una oportunidad, el futbolista puso un semblante serio y terminó reconociendo que sí. Sin embargo, fue rápidamente interrumpido por su abogada, Medaly Barrientos.

La letrada pidió a los conductores que su patrocinado no profundizara sobre ese asunto. “Gigi, solo para aclarar acerca de tu pregunta. Nosotros quisiéramos expandirnos más, pero esto es parte de un proceso legal. No podemos tocar ese tema de la agresión”, señaló.

La respuesta generó incomodidad en la presentadora, quien aseguró que la consulta no estaba relacionada con el proceso judicial. “Bueno, al decirnos eso es como si estuvieran aceptando (que las agresiones contra López) sean verdad”, comentó, lo que generó la inmediata reacción de la jurista. “No hemos aceptado nada, Gigi”, respondió.

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Christian Cueva interviene en plena discusión y le hace promesa a Peluchín

La discusión entre Gigi Mitre y la abogada de Christian Cueva comenzó a subir de tono cuando la presentadora cuestionó que no “sería muy hombre” negar las acusaciones en su contra. Ante ello, Medaly Barrientos le contestó. “Es que mi respuesta sería muy subjetiva. Nosotros hemos presentado medios de prueba”, expresó, reiterando nuevamente que no podían pronunciarse sobre ese tema debido al proceso legal en curso.

Al notar que el intercambio se estaba tornando cada vez más tenso, Christian Cueva decidió intervenir para calmar la situación y les hizo una promesa a Peluchín y a Gigi. El futbolista les dijo que, una vez concluya todo el proceso legal, regresará al set para hablar abiertamente sobre todos los temas relacionados con su vida personal.

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