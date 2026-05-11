Familiar de un comerciante en Santa Anita intentó robar caja fuerte con S/100.000: fue detenido junto a otros sujetos

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Lo que empezó como el robo de una caja fuerte en Santa Anita dio un giro inesperado durante la intervención policial. La noche del domingo 10 de mayo, tres sujetos a bordo de un station wagon color plomo llegaron hasta la Av. de la Cultura 808. Aprovechando el movimiento de la zona, ingresaron por la Garita 1 del Gran Mercado Mayorista de Lima y se dirigieron directamente al puesto de uno de los comerciantes conocido como el ‘Rey de las zanahorias’.

Tras unos minutos dentro del local, los delincuentes salieron cargando una pesada bolsa negra, que subieron con dificultad a la parte trasera del automóvil. El bulto era en realidad una caja fuerte que contenía S/100.000, producto de las ventas del día. Sin embargo, sus movimientos ya habían sido captados en tiempo real por las cámaras de seguridad de la Empresa Municipal de Mercados (EMSA).

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Al notar la actitud sospechosa, el personal de seguridad alertó de inmediato al supervisor del mercado, quien ordenó activar el protocolo de emergencia: se cerraron todas las puertas de salida, dejando a los ladrones atrapados dentro del recinto comercial.

Esposa del dueño identificó a uno de ellos como familiar de la víctima

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional (PNP) para proceder con la detención. En medio del operativo, uno de los delincuentes intentó huir a pie, pero fue reducido rápidamente por los agentes. Sin embargo, el caso tomó un rumbo dramático tras la llegada de la esposa del comerciante afectado, quien, al ver a los detenidos, identificó con asombro a uno de ellos como familiar directo de su esposo. Así, confirmó que el golpe fue una traición planificada desde el entorno cercano de la víctima.

Los detenidos fueron identificados como Raimundo Quispe, chofer del vehículo; Hugo López, y Luis Arquinico. Fueron trasladados a la sede de la Depincri de Santa Anita, donde continúan las investigaciones para esclarecer el grado de parentesco y la planificación del golpe.