Pedro Castillo: abogado del expresidente volverá a solicitar indulto tras inadmisibilidad de la solicitud previa
Walter Ayala, defensa de Castillo, informó que presentará un nuevo recurso ante la Comisión de Gracias Presidenciales luego de que el pedido formulado en febrero fuera rechazado por observaciones administrativas. Ayala afirmó que aún no recibe la resolución oficial con los fundamentos de la decisión.
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Pedro Castillo buscará nuevamente acceder a un indulto. Su abogado, Walter Ayala, anunció que presentará otro pedido de indulto ante el Ministerio de Justicia luego de que la Comisión de Gracias Presidenciales declarara inadmisible la solicitud presentada en febrero de este año. La defensa del exmandatario aseguró que reformulará el recurso con argumentos distintos.
El abogado del exjefe de Estado señaló que todavía no recibe la notificación oficial con los fundamentos de la resolución administrativa. Según explicó, ese documento permitirá conocer si existieron observaciones formales que puedan corregirse o si será necesario iniciar un nuevo trámite desde cero.
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Ayala declaró a RPP que la inadmisibilidad del primer recurso no impide que la defensa vuelva a intentar obtener una gracia presidencial. Indicó que el nuevo pedido será elaborado luego de revisar el contenido de la resolución emitida por la Comisión de Indultos del Ministerio de Justicia. También sostuvo que hasta ahora solo conoce la decisión por información difundida públicamente.
La defensa legal del expresidente afirmó que el objetivo es replantear la estrategia jurídica para insistir en su liberación. El exmandatario afronta procesos judiciales tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, hecho que derivó en su vacancia presidencial y posterior detención.