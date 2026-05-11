¡Atención conductores! MTC lanza beneficio para que choferes con infracciones reduzcan puntos en su licencia

Este beneficio estará disponible para choferes que tengan menos de 100 puntos acumulados por infracciones. | Foto: composición LR

Este beneficio estará disponible para choferes que tengan menos de 100 puntos acumulados por infracciones. | Foto: composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó sobre la actualización del Curso de Seguridad Vial para Conductores, medida que permitirá a los conductores reducir más puntos acumulados en su récord de infracciones. La disposición forma parte de las acciones orientadas a reforzar la seguridad vial y fomentar una conducción responsable en el país.

La modificación fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 001-2026-MTC, publicado el 11 de enero y actualmente vigente. La norma actualiza el Reglamento del Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos y busca fortalecer el enfoque preventivo para beneficiar tanto a los conductores como a la seguridad en las vías.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI Y ROBERTO SÁNCHEZ CONSOLIDAN SU AVANCE HACIA LA SEGUNDA VUELTA | ARDE TROYA

De acuerdo con el nuevo reglamento, el Curso de Seguridad Vial contará con dos modalidades para acceder al beneficio. La versión virtual permitirá descontar hasta 40 puntos del récord del conductor, mientras que la modalidad presencial otorgará una reducción máxima de 50 puntos debido a su mayor exigencia académica y supervisión durante las evaluaciones.

¿Cómo acceder al curso del MTC y quiénes pueden inscribirse?

El Curso de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) está dirigido a conductores que tengan menos de 100 puntos acumulados por infracciones y que no registren sanciones vigentes de suspensión o cancelación de licencia de conducir.

Para acceder al beneficio, los interesados deben ingresar a la plataforma virtual del MTC correspondiente a su tipo de licencia.

Conductores de Clase A: Deben inscribirse a través del portal de Incentivo del Conductor (https://icjc.mtc.gob.pe).

Deben inscribirse a través del portal de Incentivo del Conductor (https://icjc.mtc.gob.pe). Conductores de Clase B: Deben realizar su registro mediante el Aula Virtual del MTC (https://aulavirtual.mtc.gob.pe/seguridadvial/registro/).

Luego, deberán completar el proceso de inscripción con su número de DNI, correo electrónico y datos personales solicitados por el sistema.

Tras finalizar el registro, el MTC enviará al conductor la fecha y hora asignadas para llevar el curso, el cual puede desarrollarse en modalidad virtual o presencial, según la elección realizada durante la inscripción. Las clases se dictan de lunes a viernes en horarios de mañana y tarde.