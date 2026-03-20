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Bus se despista y deja cinco heridos en Huancavelica: unidad habría sufrido fallas mecánicas

El vehículo se desvió cuando transitaba por la vía Los Libertadores. Este es el segundo accidente de tránsito que se reporta en esta ruta en menos de una semana, ya que el último domingo el candidato presidencial Napoléon Becerra perdió la vida por un incidente similar en la misma carretera.

Unidad se volcó y terminó en una zanja colindante a la vía principal.
Unidad se volcó y terminó en una zanja colindante a la vía principal. | Foto: Andina

Al menos cinco personas heridas dejó un accidente de tránsito registrado la madrugada de este viernes 20 de marzo, en el que se vio involucrado un bus de la empresa de transporte interprovincial Nayro que se dirigía de Lima hacia Andahuaylas.

De acuerdo con información preliminar, alrededor de las 2.00 a. m., la unidad se despistó cuando transitaba por la vía Los Libertadores, a la altura de Huaytará, en la región Huancavelica. Producto del incidente, el vehículo terminó recostado en una cuneta —zanja situada al lado de los caminos—, lo que generó momentos de pánico entre los viajeros. Los afectados fueron trasladados al puesto de salud más cercano, mientras que el resto de ocupantes tuvo que realizar transbordo para continuar su recorrido.

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Investigan las causas

Según la agencia Andina, uno de los pasajeros indicó que el bus presentaba aparentes fallas mecánicas durante el trayecto, lo que obligó al conductor a realizar varias paradas para intentar reparar la avería. Pese a ello, el chofer decidió continuar con el viaje, lo que habría derivado en el accidente.

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Asimismo, efectivos de la Policía de Carreteras de Huaytará que llegaron hasta el lugar no descartaron que el siniestro haya sido provocado por desperfectos técnicos del medio de transporte. No obstante, afirmaron que esto aún se determinará con las investigaciones.

Antecedentes en la carretera

Este es el segundo accidente que se registra en la vía Los Libertadores en menos de una semana. El último domingo, el candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), Napoléon Becerra, falleció en la misma autopista tras sufrir un incidente similar cuando se dirigía a una actividad de la campaña electoral en Ayacucho. Además, otras tres personas resultaron heridas en ese hecho.

En febrero de este año, transportistas realizaron un paro indefinido para reclamar por el pésimo estado de este camino, especialmente en el tramo que conecta con Huancavelica. Según indicaron, dicha ruta presenta un grave deterioro, lo que causa múltiples accidentes y la pérdida de vidas humanas, además de afectar gravemente la economía de la región, ya que el trayecto es de vital importancia para el traslado de mercancías y personas.

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