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Sociedad

Incrementan casos por leptospirosis en plena temporada de lluvias: muertos se triplican y se confirma el primer fallecido en Lima

Los contagios por leptospirosis ya alcanzan los 1.238 casos hasta la semana epidemiológica 11. Las regiones más afectadas son Loreto, Ucayali y San Martín.

Se incrementan muertes por leptospirosis
Se incrementan muertes por leptospirosis | Composición LR | Juan Carlos Tumbes / La República / Andina

Hasta la semana epidemiológica 11 de 2026 (del 15 al 21 de marzo), Perú registró un preocupante incremento en los casos de leptospirosis, enfermedad zoonótica causada por la bacteria Leptospira interrogans, vinculada principalmente a la exposición a orina de animales infectados y ambientes contaminados, especialmente en zonas con deficiencias en el saneamiento básico. Según el Ministerio de Salud, hasta esa fecha se reportaron 1.238 casos confirmados y probables. Además, la cifra de defunciones se triplicó en comparación al último reporte, alcanzando nueve muertes.

La leptospirosis, que presenta síntomas similares a enfermedades virales como el dengue, cobra mayor relevancia durante la temporada de lluvias, especialmente entre enero y marzo, cuando las condiciones de humedad y acumulación de aguas estancadas facilitan la propagación de la bacteria. Las regiones amazónicas, junto con zonas urbanas como Lima, reportan la mayor incidencia, poniendo en evidencia la relación directa entre las precipitaciones, el saneamiento deficiente y la exposición de la población.

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Leptospirosis en cifras

Las defunciones hasta la misma semana epidemiológica suman nueve en este año, superando ampliamente las cifras de los anteriores, que sumaron cuatro en 2024 y tres en 2025. El máximo anual en estos años fue de 18 y 15, respectivamente. Este aumento se observa también en departamentos clave: Piura (4), Tumbes (2), Madre de Dios (1), San Martín (1), mientras que Lima reporta su primer fallecido desde que se tiene registro epidemiológico.

Loreto sigue siendo la región con mayor número de casos, acumulando 354, seguida por Ucayali (138), San Martín (119), Tumbes (101), Piura (65) y Lima (64).

La detección de esta enfermedad es compleja debido a que los síntomas iniciales (fiebre, dolor de cabeza, mialgia, ictericia) se asemejan a otras enfermedades tropicales como dengue o influenza, lo que puede retrasar la atención adecuada. El periodo de incubación varía entre cinco y 14 días. Según César Munayco, vocero del Minsa, la bacteria puede infectar a través de piel lesionada o mucosas, siendo la exposición a ambientes contaminados un factor clave durante lluvias e inundaciones.

La Organización Panamericana de la Salud destaca que el diagnóstico se basa en pruebas serológicas (MAT y ELISA) y que el tratamiento temprano es vital para evitar complicaciones graves, como el síndrome de Weil, fallo renal, hemorragias y meningitis.

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Lluvias intensas y propagación de la enfermedad

Desde el ministerio alertan que la temporada de lluvias, que se extiende desde enero hasta marzo, genera condiciones propicias para la leptospirosis. “Se trata de una enfermedad endémica, presente durante todo el año, principalmente en la Amazonía y el norte del país”, explicó Munayco a TV Perú. Por ello, se enfatiza en la necesidad de reforzar las medidas preventivas, como evitar el contacto con aguas contaminadas, mejorar el saneamiento y promover campañas de educación y vigilancia activa.

Recomendaciones para la población y autoridades

Ante el riesgo creciente, el MINSA y la OPS instan a la población a adoptar precauciones, especialmente en áreas vulnerables, y a los servicios de salud a intensificar la detección y el diagnóstico oportuno. Se recomienda:

  • Evitar el contacto con aguas estancadas y ambientes potencialmente contaminados.
  • Usar protección adecuada si se trabaja o recrea en zonas expuestas.
  • Buscar atención médica inmediata ante síntomas compatibles.
  • Fortalecer campañas de control de roedores y mejorar el saneamiento.

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