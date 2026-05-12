6 fallecidos y 439 contagios por Leptospirosis mantienen en alerta sanitaria a Piura

Las lluvias y el deficiente estado de los sistemas de alcantarillado favoreció la proliferación de la enfermedad. | Composición LR

Las lluvias y el deficiente estado de los sistemas de alcantarillado favoreció la proliferación de la enfermedad. | Composición LR

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En la región Piura se ha registrado un incremento significativo de casos de leptospirosis, con 439 contagios y seis fallecidos a causa de esta enfermedad. Las víctimas eran residentes de los distritos de La Arena, Castilla, Sullana, Morropón y Sechura. La mayoría eran mujeres y, en cuanto al grupo etario, eran adultas, según el reporte de las autoridades de salud.

Cinthia Arévalo Casariego, responsable de la Estrategia Sanitaria Regional de Zoonosis de la Diresa Piura, señaló que la situación actual evidencia una diferencia significativa respecto de lo reportado en 2025, año que cerró con 316 casos. Este aumento ha encendido las alertas sanitarias en la región debido a la rápida propagación del mal en distintos sectores.

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Supervisión ante aumento de contagios

"Estamos supervisando los establecimientos de salud para que puedan hacer la captación y el tratamiento oportuno a los pacientes. Buscamos asegurar el tratamiento en todos los establecimientos de salud del departamento", detalló la especialista.

Por otro lado, la funcionaria de la Diresa Piura aseveró que el control de la enfermedad excede al sector Salud y también requiere la intervención de otras autoridades. En ese sentido, cuestionó la utilidad de sostener reuniones si los acuerdos no se concretan en medidas reales, como la eliminación de basura acumulada en las calles.

Asimismo, Arévalo indicó que las lluvias y el deficiente estado de los sistemas de alcantarillado en la región habrían favorecido la proliferación de la leptospirosis. Esto se debe a la acumulación de aguas contaminadas y a la presencia de roedores transmisores. Un ejemplo de ello es Sullana, provincia donde se ha identificado un alza de contagios y que padece el constante colapso de desagües en lugares como el dren Sullana, infraestructura ubicada a pocos metros de un importante mercadillo.

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