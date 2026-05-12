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El servicio exclusivo para adultos mayores, movilidad reducida o enfermedades crónicas de EsSalud para recibir atención médica en casa

La inscripción al programa se puede realizar presencialmente, vía la aplicación "Essi Paciente" o por WhatsApp, garantizando un acceso fácil para los asegurados que requieran atención domiciliaria.

EsSalud presenta el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi), que brinda atención médica integral en casa para adultos mayores y pacientes con movilidad reducida.
EsSalud presenta el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi), que brinda atención médica integral en casa para adultos mayores y pacientes con movilidad reducida. | Foto: Andina
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EsSalud cuenta con el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi), un servicio orientado a brindar atención médica integral en casa a adultos mayores y pacientes con dificultades de movilidad o enfermedades crónicas. Este sistema busca mejorar la calidad de vida de los asegurados mediante consultas y seguimiento médico sin necesidad de acudir a un centro de salud.

El programa está dirigido principalmente a personas mayores de 70 años con enfermedades crónicas o discapacidad severa. Además de consultas médicas, Padomi ofrece diversos servicios especializados y permite realizar el proceso de inscripción de manera presencial, virtual o incluso mediante WhatsApp.

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¿Qué servicios ofrece Padomi para adultos mayores asegurados en EsSalud?

Padomi brinda atención domiciliaria a través de distintas especialidades médicas y servicios complementarios destinados a pacientes que requieren cuidados permanentes o presentan limitaciones para desplazarse. Entre las atenciones disponibles figuran medicina general, enfermería, terapia física, nutrición, odontología, psicología y hospitalización en casa.

El programa también cuenta con servicios de apoyo como farmacia a domicilio, oxigenoterapia, laboratorio, ecografías, rayos X y atención telefónica. Durante la primera visita, un médico evalúa el estado general del paciente y diseña un plan de atención personalizado. Si el especialista lo considera necesario, puede solicitar interconsultas con otras áreas como cardiología, neurología o psiquiatría.

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Paso a paso para inscribir a un adulto mayor en Padomi desde casa o por WhatsApp

Para acceder al programa es necesario estar afiliado a EsSalud y presentar una referencia médica emitida por un establecimiento de salud. El documento debe incluir diagnóstico, medicación, resultados de exámenes, dirección y número de contacto del paciente. También se solicita el DNI del asegurado y del familiar responsable.

El trámite puede realizarse de manera presencial en la sede ubicada en la avenida Arenales, en Jesús María, o mediante la aplicación 'Essi Paciente', donde los usuarios pueden completar la inscripción de forma virtual. Otra alternativa habilitada por EsSalud es el registro vía WhatsApp a través del número 939 270 654. Una vez enviada la solicitud, el equipo de Padomi se comunica con el solicitante para validar la información y coordinar la primera visita médica domiciliaria.

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