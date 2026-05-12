El servicio exclusivo para adultos mayores, movilidad reducida o enfermedades crónicas de EsSalud para recibir atención médica en casa

EsSalud presenta el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi), que brinda atención médica integral en casa para adultos mayores y pacientes con movilidad reducida. | Foto: Andina

EsSalud presenta el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi), que brinda atención médica integral en casa para adultos mayores y pacientes con movilidad reducida. | Foto: Andina

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EsSalud cuenta con el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi), un servicio orientado a brindar atención médica integral en casa a adultos mayores y pacientes con dificultades de movilidad o enfermedades crónicas. Este sistema busca mejorar la calidad de vida de los asegurados mediante consultas y seguimiento médico sin necesidad de acudir a un centro de salud.

El programa está dirigido principalmente a personas mayores de 70 años con enfermedades crónicas o discapacidad severa. Además de consultas médicas, Padomi ofrece diversos servicios especializados y permite realizar el proceso de inscripción de manera presencial, virtual o incluso mediante WhatsApp.

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¿Qué servicios ofrece Padomi para adultos mayores asegurados en EsSalud?

Padomi brinda atención domiciliaria a través de distintas especialidades médicas y servicios complementarios destinados a pacientes que requieren cuidados permanentes o presentan limitaciones para desplazarse. Entre las atenciones disponibles figuran medicina general, enfermería, terapia física, nutrición, odontología, psicología y hospitalización en casa.

El programa también cuenta con servicios de apoyo como farmacia a domicilio, oxigenoterapia, laboratorio, ecografías, rayos X y atención telefónica. Durante la primera visita, un médico evalúa el estado general del paciente y diseña un plan de atención personalizado. Si el especialista lo considera necesario, puede solicitar interconsultas con otras áreas como cardiología, neurología o psiquiatría.

Paso a paso para inscribir a un adulto mayor en Padomi desde casa o por WhatsApp

Para acceder al programa es necesario estar afiliado a EsSalud y presentar una referencia médica emitida por un establecimiento de salud. El documento debe incluir diagnóstico, medicación, resultados de exámenes, dirección y número de contacto del paciente. También se solicita el DNI del asegurado y del familiar responsable.

El trámite puede realizarse de manera presencial en la sede ubicada en la avenida Arenales, en Jesús María, o mediante la aplicación 'Essi Paciente', donde los usuarios pueden completar la inscripción de forma virtual. Otra alternativa habilitada por EsSalud es el registro vía WhatsApp a través del número 939 270 654. Una vez enviada la solicitud, el equipo de Padomi se comunica con el solicitante para validar la información y coordinar la primera visita médica domiciliaria.