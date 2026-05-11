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Joven quedó atrapado en su casa por escombros de obras de demolición en la avenida Nicolas Ayllón y su mamá reclama: "Fue ahí por los animalitos"

Según la madre de la persona atrapada, esta se encuentra desde el día sábado sin posibilidad de salir en medio de los avances de demolición de viviendas ordenada por la Municipalidad de Lima.

En Ate, durante la demolición de viviendas en la avenida Nicolás Ayllón, un joven quedó atrapado en su casa tras perder las llaves de la reja.
En Ate, durante la demolición de viviendas en la avenida Nicolás Ayllón, un joven quedó atrapado en su casa tras perder las llaves de la reja. | Foto: América TV
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En plena demolición y desalojo de las viviendas ubicadas en la avenida Nicolás Ayllón, en Ate, se informó sobre la presencia de una persona que habría quedado atrapada dentro de un inmueble. Según el reporte, el joven llevaba dos días en esa situación porque se extraviaron las llaves de la reja de su casa. Su madre, visiblemente afectada, indicó que él habría entrado al terreno con la intención de salvar a sus mascotas antes de la demolición de su vivienda, una medida que consideró injusta.

Al lugar llegó personal de la Policía Nacional del Perú, que intentó inicialmente rescatar al hombre utilizando una piedra para forzar la chapa de la reja, aunque no logró su cometido. Al lugar también acudió su esposa, quien se enteró de la noticia cuando se encontraba en la ciudad de Trujillo celebrando el Día de la Madre, según el reporte de América Noticias.

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Demoliciones continuaron pese a la presencia del hombre dentro de la casa, denuncia su familia

Después de varios minutos de espera y de los pedidos de sus familiares, el hombre fue puesto a salvo gracias a la intervención de dos agentes de la comisaría de Vitarte, quienes primero se acercaron para comprobar su estado y evaluar si era posible entrar al lugar y retirarlo de allí.

Tras ser puesto a salvo, el hombre afirmó que ninguna autoridad advirtió su presencia antes de que comenzara la demolición de las viviendas cercanas. Finalmente, fue retirado del lugar por sus familiares.

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Viviendas demolidas en Ate Vitarte llevaban construidas desde hace 20 años

Como se recuerda, la Municipalidad Metropolitana de Lima ejecutó un operativo en la cuadra 66 de la avenida Nicolás Ayllón, en Ate Vitarte, para retirar construcciones levantadas sobre la vía pública desde hace más de dos décadas. La intervención permitió recuperar más de 2.300 metros cuadrados ocupados por viviendas, un mercado y un grifo, en una zona considerada clave para el tránsito hacia Lima Este.

Para las labores se desplegó maquinaria pesada y un contingente policial encargado de resguardar el perímetro. Además, se aplicó un plan de desvío vehicular para reducir el impacto en el tránsito de la Carretera Central, donde se registró congestión debido al cierre temporal de carriles.

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