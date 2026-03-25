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Perú en emergencia por lluvias: 106 muertos, 189 heridos y 790 centros de salud afectados, reporta COE Salud

El fuerte impacto de las precipitaciones impacta también en el sistema sanitario, mientras autoridades alertan por el aumento de enfermedades como la leptospirosis en diversas regiones del país.

Cenepred identificó 2.203 puntos críticos en nueve regiones del país con alto nivel de vulnerabilidad frente a lluvias
Cenepred identificó 2.203 puntos críticos en nueve regiones del país con alto nivel de vulnerabilidad frente a lluvias | La República | Almendra Ruesta

Las intensas lluvias que afectan al Perú continúan dejando un saldo humano y material significativo. De acuerdo con el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencias (COE Salud), actualizado al 23 de marzo, se han registrado 106 fallecidos y 189 personas heridas a nivel nacional, en medio de una temporada que golpea con fuerza a varias regiones.

Las consecuencias no solo se reflejan en las víctimas, sino también en la capacidad del sistema de salud. Un total de 790 establecimientos sanitarios han resultado afectados. Según el Minsa, la mayoría continúa operando bajo condiciones adversas, pero seis de ellos han quedado sin operatividad. Paralelamente, las autoridades sanitarias advierten sobre el incremento de enfermedades infecciosas asociadas a precipitaciones, como la leptospirosis, que ya supera el millar de casos en el país.

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Hay 2.203 zonas críticas ante inundaciones, huaicos y derrumbes

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) identificó 2.203 puntos críticos en nueve regiones del país con alto nivel de vulnerabilidad frente a inundaciones y movimientos en masa, como huaicos, deslizamientos y derrumbes.

Según el “Estudio de escenarios de riesgo por lluvias para el periodo abril - junio 2026”, estas áreas se concentran principalmente en departamentos como Lima, Cajamarca, Áncash, Amazonas y Cusco en el caso de movimientos de masa, así como en Huánuco, Junín, Puno, Piura y Lima respecto a inundaciones. Estas zonas presentan condiciones que las hacen altamente susceptibles a emergencias que comprometen tanto a la población como a sus medios de vida.

El informe también advierte que 2. 845.159 personas se encuentran en situación de riesgo muy alto ante posibles desastres vinculados a las precipitaciones previstas entre abril y junio. Este escenario incluye afectaciones potenciales a viviendas, infraestructura pública, centros educativos y servicios de salud.

Frente a ello, el Cenepred recomendó a las autoridades priorizar intervenciones en las zonas más vulnerables y reforzar la planificación preventiva para reducir los efectos de estos eventos.

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Lluvias en medio de alerta por leptospirosis

En este contexto, las condiciones generadas también favorecen la propagación de enfermedades infecciosas. El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que, hasta el 24 de marzo, la leptospirosis registra 1.045 casos a nivel nacional, que podrían sumarse a los tres decesos ya confirmados en Piura, San Martín y Tumbes.

“Se trata de una enfermedad endémica, presente durante todo el año, principalmente en la Amazonía y el norte del país”, explicó Munayco a TV Perú. No obstante, precisó que el número de contagios se incrementa entre enero y marzo, coincidiendo con la temporada de lluvias.

Esto ocurre porque las precipitaciones generan acumulación de agua estancada y desbordes de desagüe, lo que facilita la contaminación con la orina de animales infectados, principalmente roedores. De esta manera, se incrementa la exposición de la población a fuentes de contagio, especialmente en zonas con saneamiento precario.

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