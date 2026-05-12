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JNJ inicia evaluación de jueces y fiscales: Roberto Burneo encabeza lista de magistrados convocados

Un total de 490 magistrados serán evaluados por la JNJ para asegurar un desempeño óptimo en sus cargos.

JNJ inicia evaluación a magistrados para medir el rendimiento en su campo.
JNJ inicia evaluación a magistrados para medir el rendimiento en su campo. | Composición/LR
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ), presidida por la abogada María Teresa Cabrera Vega, inició la evaluación parcial de desempeño a jueces y fiscales a través de la Convocatoria n.° 001-2026-EVAPD/JNJ. La lista de magistrados que serán evaluados la encabeza el juez supremo y actual jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Roberto Rolando Burneo Bermejo.

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Este procedimiento, que busca fortalecer la eficiencia y la transparencia del sistema de justicia, comprende la evaluación de 256 jueces y 234 fiscales a nivel nacional. La evaluación parcial de desempeño es un mecanismo obligatorio aplicado a los magistrados titulares cada tres años y seis meses. A diferencia de los procesos de ratificación, esta evaluación es preventiva.

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De acuerdo con la guía metodológica del procedimiento, el objetivo es “conocer el rendimiento y méritos de los jueces, así como detectar las necesidades de capacitación o recomendar la incorporación de mejores prácticas para optimizar la impartición de justicia".

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¿Qué se evalúa?

Según las indicaciones para esta convocatoria, la JNJ calificará dos ejes:

1. Integridad: Se analiza la conducta ética y el compromiso con los valores institucionales. Esto incluye dimensiones como la transparencia, la independencia y la responsabilidad.

2. Medición de conocimientos: Se evalúa la actualización jurídica y la capacidad analítica de los magistrados. Además, se consideran criterios como:

  • Razonamiento jurídico: lógica y coherencia en la aplicación de normas.
  • Argumentación: capacidad de sustentar decisiones basadas en doctrina y jurisprudencia.
  • Redacción: uso preciso del lenguaje jurídico y claridad estructural.

Calendario del proceso de evaluación

El periodo de apersonamiento para los magistrados, encabezados por Burneo Bermejo, se realizará del 12 de mayo al 10 de junio. Posteriormente, entre el 11 de junio y el 12 de octubre del 2026, la Comisión, junto a un equipo multidisciplinario, medirá los conocimientos y la integridad en los distintos distritos judiciales y fiscales del país.

La etapa final del proceso se desarrollará entre octubre y noviembre con la formulación de los informes individuales, los cuales serán llevados al Pleno de la JNJ para su aprobación. La guía señala que el informe final contendrá una "evaluación integral de los logros, aportes, competencias, potencialidades, limitaciones y oportunidades de mejora". Los resultados serán notificados entre el 1 y el 7 de diciembre del 2026.

Este proceso tiene consecuencias en la carrera del magistrado. Si se identifican debilidades, la JNJ dispondrá la participación obligatoria en programas de la Academia de la Magistratura (AMAG). Como señala el documento, estas recomendaciones buscan "favorecer el desarrollo personal y profesional del magistrado" y garantizar que el sistema de justicia peruano cuente con autoridades capacitadas y competentes en su materia.

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