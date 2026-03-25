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Niño en Tumbes vence la leptospirosis tras días en UCI y su madre celebra su recuperación: "Volvió a nacer"

Estudiante de 11 años pudo reencontrarse con sus compañeros y profesores en su escuela tras afrontar situación crítica.

EsSalud destaca la importancia de atención temprana.
EsSalud destaca la importancia de atención temprana. | Foto: composición LR/referencial/EsSalud

Un menor logró superar la leptospirosis tras permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de EsSalud. Se conoció que ingresó de emergencia al Hospital Carlos Cortez Jiménez de Tumbes; debido a su estado crítico, fue derivado al Hospital Cayetano Heredia de Piura. El Perú se encuentra con alerta epidemiológica ante el incremento de casos por esta enfermedad.

El pequeño logró reincorporarse a sus actividades diarias luego de un proceso de recuperación y este martes 25 retornó a su colegio. Por ello, personal de salud le obsequió algunos útiles escolares. Al respecto, su madre María Huertas expresó su gratitud a médicos y enfermeras. "José volvió a nacer", expresó con satisfacción.

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PUEDES VER: Minsa activa alerta epidemiológica por leptospirosis: Se elevan a más de 1.000 los casos en Perú

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Caso de leptospirosis en el Perú. Foto: composición LR

Caso de leptospirosis en el Perú. Foto: composición LR

La directora de EsSalud Tumbes, Ivonne Muñoz, destacó que esta historia evidencia la importancia de una atención temprana. Por su parte, el jefe de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria, Edwin Neciosup, resaltó los riesgos de la enfermedad y exhortó a la población a extremar cuidados. "Es fundamental evitar el contacto con agua estancada o contaminada, no caminar descalzo en zonas inundadas, usar botas y guantes de protección, consumir agua hervida y mantener adecuados hábitos de higiene", alertó.

De acuerdo a reciente información del Minsa, el Perú registró 1.045 casos y 5 defunciones (3 confirmados y 2 en investigación) por leptospirosis en las regiones de Piura, San Martín, Tumbes y Junín del 8 al 14 de marzo. Se está monitoreando varios distritos declarados en emergencia por las intensas lluvias.

¿Qué es la leptospirosis y cómo se contagia?

La afección zoonótica es causada por la bacteria Leptospira, la cual se transmite a través de la orina de animales infectados, en especial de roedores, aunque también puede provenir de perros, gatos y ganado. Los contagios se generan a causa del contacto con las mucosas al ingresar por los ojos o mediante microlesiones en la piel, que permiten la entrada de la bacteria al organismo.

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