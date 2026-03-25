Niño en Tumbes vence la leptospirosis tras días en UCI y su madre celebra su recuperación: "Volvió a nacer"

Un menor logró superar la leptospirosis tras permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de EsSalud. Se conoció que ingresó de emergencia al Hospital Carlos Cortez Jiménez de Tumbes; debido a su estado crítico, fue derivado al Hospital Cayetano Heredia de Piura. El Perú se encuentra con alerta epidemiológica ante el incremento de casos por esta enfermedad.

El pequeño logró reincorporarse a sus actividades diarias luego de un proceso de recuperación y este martes 25 retornó a su colegio. Por ello, personal de salud le obsequió algunos útiles escolares. Al respecto, su madre María Huertas expresó su gratitud a médicos y enfermeras. "José volvió a nacer", expresó con satisfacción.

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Caso de leptospirosis en el Perú. Foto: composición LR

La directora de EsSalud Tumbes, Ivonne Muñoz, destacó que esta historia evidencia la importancia de una atención temprana. Por su parte, el jefe de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria, Edwin Neciosup, resaltó los riesgos de la enfermedad y exhortó a la población a extremar cuidados. "Es fundamental evitar el contacto con agua estancada o contaminada, no caminar descalzo en zonas inundadas, usar botas y guantes de protección, consumir agua hervida y mantener adecuados hábitos de higiene", alertó.

De acuerdo a reciente información del Minsa, el Perú registró 1.045 casos y 5 defunciones (3 confirmados y 2 en investigación) por leptospirosis en las regiones de Piura, San Martín, Tumbes y Junín del 8 al 14 de marzo. Se está monitoreando varios distritos declarados en emergencia por las intensas lluvias.

¿Qué es la leptospirosis y cómo se contagia?

La afección zoonótica es causada por la bacteria Leptospira, la cual se transmite a través de la orina de animales infectados, en especial de roedores, aunque también puede provenir de perros, gatos y ganado. Los contagios se generan a causa del contacto con las mucosas al ingresar por los ojos o mediante microlesiones en la piel, que permiten la entrada de la bacteria al organismo.

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