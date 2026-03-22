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Sociedad

Se elevan a más de 1.000 los casos por leptospirosis en Perú: Minsa investiga dos muertes adicionales por la enfermedad

Especialista de la entidad resaltó que el 95% de los pacientes se recupera sin mayores problemas, por lo que recomendó a la población acudir al centro de salud más cercano ante cuadros febriles y dolores de cabeza.

Enfermedad se prolifera con la aparición de aguas estancadas producto de las lluvias.
Enfermedad se prolifera con la aparición de aguas estancadas producto de las lluvias. | Foto: Andina / Difusión

La leptospirosis sigue expandiéndose en el país. El vocero del Ministerio de Salud (Minsa), César Munayco, confirmó que ya se registran 1.045 casos a nivel nacional. Además, señaló que la entidad investiga dos muertes adicionales como consecuencia de este mal, que se sumarían a los tres decesos ya confirmados en Piura, San Martín y Tumbes.

El especialista explicó a TV Perú que se trata de una enfermedad endémica, por lo que se hay afectados durante todo el año, principalmente en la Amazonía y el norte del país. Sin embargo, precisó que los contagios suelen incrementarse entre enero y marzo, periodo que coincide con la temporada de lluvias.

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¿Qué es y cómo se contagia la leptospirosis?

La afección zoonótica es causada por la bacteria Leptospira, la cual se transmite a través de la orina de animales infectados, en especial de roedores, aunque también puede provenir de perros, gatos y ganado.

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Según Munayco, los contagios se producen por contacto con las mucosas al ingresar por los ojos o mediante microlesiones en la piel, que permiten la entrada del virus al organismo. Esta relación se suele dar en espacios como cuerpos de agua que se mezclan con el desagüe, o al ingerir alimentos contaminados.

La respuesta rápida es clave

De acuerdo con el representante del Minsa, el 95% de los pacientes que contraen esta dolencia se recupera sin mayores problemas. No obstante, entre el 5% y el 10% puede evolucionar al síndrome de Weil, la forma más severa de dicha alteración, cuya gravedad depende de varios factores.

En ese sentido, remarcó la importancia de que la población acuda de inmediato a un centro de salud frente a cuadros febriles, dolores de cabeza o dolor en la pantorrilla, para recibir atención oportuna.

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