La Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Santa Anita-Ate (Primer Despacho) anunció que se dictaron nueve meses de prisión preventiva contra el policía Felipe Mario Gutiérrez, como medida cautelar mientras se desarrolla la investigación por el feminicidio de su pareja, Lisandra González García, de 20 años.

El hecho ocurrió el martes 24 de marzo, aproximadamente a las 4:00 a. m., en un inmueble ubicado en la calle Las Palmeras 418, urbanización Santa Rosa de Quives, Santa Anita. La víctima fue trasladada al Hospital Nacional Hipólito Unanue, donde llegó sin vida, tras recibir un proyectil de arma de fuego.

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Policia confesó crimen en Santa Anita

Felipe Mario Gutiérrez, suboficial de la PNP y colega de la víctima en la unidad Los Halcones, fue intervenido como principal sospechoso. Según el coronel Gastón Alzamora, jefe de DIVISOP CENTRO: “Él confesó su crimen. Llamó al 105, se puso a derecho y asume la responsabilidad. Indica que ha sido pareja sentimental con una convivencia de dos meses. Lo que indica es que tuvieron problemas familiares. Es materia de investigación”.

El arma de fuego de propiedad particular del detenido fue incautada y se aseguró la escena para las diligencias de criminalística.

Vecinos del inmueble indicaron que la pareja vivía en el cuarto piso desde hacía aproximadamente dos meses. Una residente del tercer piso señaló: “Yo estoy en el tercer nivel, pero no he escuchado nada. Recién me he despertado; no oí la llegada del suboficial. Pensé que eran hermanos, no pareja”. La misma vecina agregó que la semana anterior había visto a ambos acompañados de familiares y los consideraba personas tranquilas.

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Investigaciones en curso

La Policía Nacional aseguró que continúa con las pericias para esclarecer el crimen, incluyendo exámenes balísticos y la recolección de evidencia en el domicilio. La familia de la víctima acudió a la comisaría PNP Villa Hermosa para brindar declaraciones adicionales.

El coronel Alzamora indicó: “Debe haber una detención preventiva (…) es un acto reprochable en todo sentido. Este crimen no quedará impune, sea quien sea el responsable”.