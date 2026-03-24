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Mujer es grabada por transportista confesando cobro de cupos y la PNP la vincula con organización criminal: ''Te voy a ser viral''

Las investigaciones buscan esclarecer la posible vinculación de Quispe Sánchez con la organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte', que se dedica a extorsiones en Lima.

Una mujer confesó que cobra cupos mientras era grabada en plena vía pública.
Una mujer confesó que cobra cupos mientras era grabada en plena vía pública. | Foto: composición LR/ATV

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a Carmen Lisa Quispe Sánchez, quien se volvió viral en redes sociales luego de protagonizar un video en el que admitía, sin reparos, el cobro de cupos. En las imágenes, registradas por un ciudadano, la detenida encara al hombre que la graba y, lejos de negarlo, confirma su accionar ilícito.

La difusión masiva del video fue clave para que los usuarios en redes sociales alertaran a las autoridades sobre su identidad y posible ubicación, lo que permitió una rápida intervención de los efectivos policiales.

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Investigación por presuntos vínculos criminales

Tras su detención, la PNP inició las diligencias correspondientes para esclarecer si Quispe Sánchez forma parte de ‘Los Injertos del Cono Norte’, una organización criminal señalada por operar en diversas zonas comerciales de Lima, donde se dedicaría al cobro de extorsiones a comerciantes y empresarios.

Fuentes policiales indicaron que se recopilan pruebas y testimonios que permitan determinar el grado de implicancia de la detenida en esta presunta red delictiva, así como identificar a otros posibles integrantes.

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El rol de las redes sociales en la intervención

Este caso evidencia el impacto de las redes sociales como herramienta para la denuncia ciudadana. La difusión del video no solo permitió exponer un presunto delito, sino que facilitó la acción inmediata de las autoridades.

La PNP destacó la importancia de la colaboración de la ciudadanía para combatir la delincuencia, especialmente en casos de extorsión, delito que continúa afectando a múltiples sectores comerciales en la capital.

Las investigaciones continúan mientras la detenida permanece bajo custodia a la espera de las disposiciones del Ministerio Público. Las autoridades no descartan nuevas intervenciones en el marco de este caso, que ha generado gran repercusión pública.

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