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Poder Judicial dicta nueve meses de prisión preventiva contra José Romero por feminicidio en La Victoria

Tras ser detenido por las autoridades, el sujeto admitió su responsabilidad en el crimen de su pareja. Las dos hijas que ambos tenían quedaron a cargo de su abuela materna.

Durante la intervención, Romero tenía una moledora de carne que iba usar para desaparecer los restos, según las investigaciones.
Durante la intervención, Romero tenía una moledora de carne que iba usar para desaparecer los restos, según las investigaciones. | Foto: Melissa Landa / La República

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para José Alejandro Romero Durand (29) por el delito de feminicidio con agravantes en perjuicio de Beatriz Borda Humpire. Ella era la madre de sus dos hijas y su cuerpo fue hallado en un inmueble que compartían en el distrito de La Victoria.

La adopción de la medida fue confirmada este lunes 16 de marzo por la Quinta Fiscalía Especializada de Lima Centro (Cuarto Despacho), luego de que venciera el plazo de siete días de detención preliminar que se impuso contra el acusado, quien tras ser intervenido, confesó el crimen.

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Primeras señales

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Romero el sábado 7 de marzo tras recibir una alerta de vecinos sobre olores extraños que emanaban de la vivienda de la pareja, en la cuadra 20 de la avenida Bausate y Meza. En el lugar, se encontraron evidencias del homicidio.

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Además, al momento de la intervención, el sujeto tenía en su poder una caja de madera que contenía una moledora de carne. Según las primeras diligencias, esta herramienta iba a ser utilizada para desaparecer el cadáver de la víctima.

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Admitió su culpa

Si bien durante su captura el hombre optó por guardar silencio, posteriormente admitió su responsabilidad en el asesinato. “Me estaba molestando por un caso. Yo la había engañado, entonces me estaba recordando y empezó a agredirme. Yo la agarré del cuello y le dije ‘calma’ y se me pasó la mano”, relató ante las autoridades.

Tras ello, escondió los restos en el baño del departamento y trató de mantener su rutina habitual. No obstante, una llamada anónima que alertó a los efectivos de la comisaría de San Cosme acabó con su plan y ahora tendrá que enfrentar a la justicia.

En tanto, las hijas de la pareja quedaron a cargo de la madre de la agraviada, quien deberá luchar sola por el futuro de sus dos nietas, dado que su esposo falleció hace un año.

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