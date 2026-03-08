HOYSuscripcion LR Focus

Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     
Sociedad

Las marcas del feminicidio en Perú: Más del 70% de las víctimas tenía entre 18 y 44 años

De acuerdo al Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público 119 feminicidios ocurrieron en 2024, 67 en el 2025 y un caso hasta febrero del presente año. Esto confirma que este delito continúa siendo una de las formas más graves de violencia contra las mujeres en el Perú.

Mujeres son víctima de una violencia de gènero sin freno.
Mujeres son víctima de una violencia de gènero sin freno.

A pesar de la creciente discusión pública sobre los derechos de las mujeres en Perú, las cifras demuestran que todavía falta mucho para erradicar la violencia hacia las mujeres. La brutalidad con la que adultas, adolescentes y niñas son asesinadas en nuestro país queda reflejada en las estadísticas de disparos de bala, arma blanca y golpes, las tres principales modalidades de feminicidios registradas desde el 2024.

El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público contabilizó 187 casos de feminicidios: 119 en 2024, 67 en el 2025 y un caso hasta febrero del presente año. Esto confirma que este delito continúa siendo una de las formas más graves de violencia contra las mujeres en el Perú.

Este accionar violento no reconoce límite de edad. Según los datos del Ministerio Público el 27,8% de mujeres asesinadas tenía entre 25 y 34 años, el 25,1% tenía entre 18 y 24 años, mientras que el 20,9% oscilaba entre 35 y 44 años de edad. Más del 70% de las víctimas tenía entre 18 y 44 años.

Muchas eran madres y tenían hijos con el agresor. Muchos niños quedaron en situación de orfandad por feminicidios.

Es probable que exista un subregistro importante de casos, y que muchos ataques no hayan sido consignados como feminicidios por las fuentes relevadas en la base de datos del Ministerio Público.

Pero, ¿quién comete el feminicidio? De acuerdo al estudio el 80% es cometido por la pareja o expareja, el 8.4% por un familiar, el 8.4% por un conocido y el 3.2% por un desconocido.

Así, 8 de cada 10 feminicidios se producen en el ámbito de las relaciones de pareja.

Ahora, ¿dónde ocurren? El 65.8% ocurre dentro del hogar y el 34.2% fuera de casa. Es decir, la casa es el lugar más peligroso.

Los disparos (11.2%), arma blanca(31.6%), los golpes (23%) y la asfixia (26.7%) fueron las modalidades de asesinato más empleadas. Según las autoridades los motivos más frecuentes fueron celos (34.8%), violencia familiar previa (24.6%), negativa a regresar con la pareja (8.6%) y negativa a continuar la relación (8%).

En ese sentido, los datos sobre feminicidios traslucen una mayor cercanía física, violencia y saña que no se da en los otros dos subgrupos.

Hay otros datos que alertan. El 34.8% de las víctimas denunciaron previamente al agresor, el 32.1% de los casos ocurrieron durante la noche mientras que el 31.9% de los agresores estaban bajo los efectos del alcohol.

Ahora, las regiones con mayor incidencia son Cajamarca con 10 casos (5,3%), Junín con 11 casos (5,9%), Cusco con 17 casos (9,1%), Lima Norte con 13 casos (7,0%), Lima Sur con 12 casos (6,4%) y Lima Este con 10 casos (5,3%).

Visibilizar esta información sobre feminicidios en nuestro país es fundamental para generar conciencia sobre una problemática cultural histórica que afecta a toda la sociedad peruana y en la cual el Estado debe asumir un rol activo para resolverla.

A tal efecto, es necesario coordinar políticas estatales de medición y detección de casos, a fin de que la información que el Estado produce sea fiable y abarque en forma acabada el fenómeno de la violencia de género. Finalmente, la apertura de la información es sólo el primer paso.

