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Sociedad

¡Presta Atención! Pluz Energía Perú anuncia corte de luz en 7 distritos de Lima y Callao este 26 de marzo: ¿Qué zonas serán afectadas?

La compañía distribuidora exhortó a los usuarios a adoptar medidas preventivas con el fin de mitigar los efectos del desabastecimiento en algunas zonas de la ciudad.

La suspensión de la energía eléctrica se realizará en horario diferenciado.
La suspensión de la energía eléctrica se realizará en horario diferenciado. | Foto: IA

La empresa Pluz Energía Perú informó en sus canales de redes sociales y portales oficiales sobre una nueva suspensión del servicio eléctrico en 7 distritos de la capital peruana este 26 de marzo de 2026. La interrupción incluye algunas áreas del Callao hasta por 9 horas.

Según el comunicado, el apagón temporal programado para este miércoles responde a labores de mantenimiento en la red con el fin de prevenir averías o fallas futuras que afectarían a las personas usuarias. Asimismo, la restricción será en horario diferenciado.

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PUEDES VER: 11 distritos de Lima no tendrán luz hasta por 10 horas: Pluz Energía Perú anuncia corte del servicio este martes 24 de marzo

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Distritos afectados por el corte de luz

Callao (08:30 – 17:30)

Zonas: Jr. Áncash c/ Jr. Guisse, Jr. Guisse cdra. 6, Av. Costanera cdra. 10, barrio fiscal N.° 5 Mz. M.

La Punta (09:00 – 18:00)

Zonas: Psje. 2 de Mayo cdras. 1, 2, calle Agustín Tovar cdras. 1, 2, 3, 4, Jr. Arrieta cdra. 4, calle Tarapacá cdras. 1, 2, 5, 6, 7, Av. Almirante Grau cdras. 1, 2, calle Medina cdras. 0, 1, 2, Av. Sáenz Peña cdras. 1, 2, Av. Cnel. Francisco Bolognesi cdras. 4, 5, Jr. García y García cdra. 3, Jr. Moore cdras. 1, 2, malecón Pardo cdra. 1, Jr. Larco cdra. 1, calle Tnte. Ferré cdra. 2.

Carabayllo (09:30 – 17:30)

Zonas: Urb. Torreblanca Mzs. 82, 83, 87, 88, 92, 93, 94, 95, pro. viv. La Floresta de Carabayllo Mz. 94, Asoc. Prop. Virgen de Fátima Mzs. B, H.

San Juan de Lurigancho (09:30 – 15:30)

Zonas: Asoc. Viv. San Hilarión Mzs. P, Q, Q1, R, S, T, U, V, W, Av. Próceres de la Independencia cdras. 21, 22, Jr. Las Anonas cdra. 2, Jr. Las Ortigas cdra. 21, Jr. Los Helechos cdra. 1, Jr. Los Huertos cdras. 21, 22, Jr. Los Linos cdras. 1, 2, Jr. Los Peltres cdra. 21, Jr. Las Oxalidas cdras. 21, 22.

PUEDES VER: Corte de luz este 25 de marzo: conoce los 8 distritos de Lima que se verán afectados

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Ancón (09:30 – 12:30)

Zonas: Pan. Norte peaje Ser.

Comas (08:30 – 12:00)

Zonas: Jr. 21 de Setiembre cdras. 8, 9, Jr. Puno cdras. 2, 3, Jr. Los Pinos cdras. 8, 9, Av. Sta. Cruz cdras. 3, 4, Jr. Sta. Rosa cdras. 8, 9, Av. 21 de Setiembre cdra. 8.

San Juan de Lurigancho (09:30 – 17:30)

Zonas: Urb. Canto Grande Mzs. A, C, E, F, G, N, Av. Sta. Rosa de Lima cdras. 6, Av. Sta. Rosa de Lima Sur cdra. 6, Asoc. Viv. Vista Alegre Sta. Etp. Mzs. C, C8, Conj. Hab. Concepción Mz. E3, Cmte. Pror. Jr. Granados Eumalia Mzs. B, C, D, E, G, H, I, J, Agrup. Viv. Hermanos Flores Mz. E.

Huacho (08:00 – 17:00)

Zonas: Urb. Industria Pacocha Mz. G, H, I, J y K; ubicados en el distrito de Huacho.

Cronograma de corte de luz en Lima y Callao.

Cronograma de corte de luz en Lima y Callao. Foto: Pluz Energía Perú

Cronograma de corte de luz en Lima y Callao.

Cronograma de corte de luz en Lima y Callao. Foto: Pluz Energía Perú

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