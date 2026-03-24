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Corte de luz este 25 de marzo: conoce los 8 distritos de Lima que se verán afectados

El objetivo de estos trabajos es prevenir averías y garantizar el suministro eléctrico en condiciones óptimas.

Pluz Energía Perú reveló la lista de distritos de Lima y el Callao que se verán afectados con el corte de luz programado para el miércoles 25 de marzo.
Pluz Energía Perú reveló la lista de distritos de Lima y el Callao que se verán afectados con el corte de luz programado para el miércoles 25 de marzo. | Foto: composición LR/PERÚ ENERGÍA/Difusión

La empresa Pluz Energía Perú informó que diversos sectores de la capital y el Callao experimentarán una interrupción temporal del servicio eléctrico este miércoles 25 de marzo. La medida responde a labores de mantenimiento preventivo en la red con el objetivo de reducir riesgos de fallas y garantizar la continuidad del suministro en mejores condiciones.

¿Cuáles son los distritos de Lima que se verán afectados?

El suministro eléctrico será suspendido hasta por 10 horas en diversos distritos de Lima y Callao, según informó Pluz Energía Perú mediante un comunicado oficial. La empresa precisó que esta medida responde a trabajos de mantenimiento en la red, con el objetivo de prevenir averías y garantizar la continuidad del servicio a futuro.

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En ese contexto, la compañía instó a los usuarios a tomar precauciones ante la interrupción temporal, a fin de reducir posibles inconvenientes durante el periodo programado de corte.

De acuerdo con el cronograma establecido —el cual puede revisarse a través de este enlace—, los cortes de energía eléctrica se llevarán a cabo en diversos distritos de Lima y el Callao, en los horarios previamente definidos por la empresa.

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San Martín de Porres

  • Zonas afectadas desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en: Asoc. Maryland Av. El Sauce Mz. A, B, C, D, E, F, calle 2 Mz. A, C, calle 3 Mz. E, calle 4 Mz. B, programa vivienda Residencia Las Casuarinas del Norte Av. El Sauce Mz. C, Av. Los Eucaliptos Mz. A, B, Urb. Señor de los Milagros, Av. San Francisco Mz. C, D, calle 1 Mz. A, B, C, E, F, pasaje 3 Mz. D, E, pasaje 4 Mz. C, D, pasaje 5 Mz. B, C, Urb. Rivera Azul calle Los Eucaliptos Mz. B, J.

Los Olivos

  • Áreas sin luz desde las 9:00 a.m. hasta la 3:00 p.m. en: A.H. 19 de Mayo Mx. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Av. Huaylas Mz. E, Av. Naranjal Mz. D, calle A Mz. M.

Puente Piedra

  • Sin servicio eléctrico desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en A.H. Las Orquídeas Mz, A, B, A.H. Los Lirios Mz. A, B, Asoc. Las Magnolias Mz. D, F, A.H. Las Begonias Mz. A, B, F. Asoc. Valle Hermoso Mz. A.

Independencia

  • Horario del corte: Desde las 9:30 a.m. hasta las 3:30 p.m.
  • Áreas afectadas: Urb. Tahuantinsuyo calle Antisuyo cdras. 4 y 5, Av. Sacsayhuamán cdra. 3, calle Colquepata cdra. 3, Jr. Quiquijana cdra. 3, Av. Ollantaytambo cdra. 3, A.H. 6 de Mayo Mz. A.

San Juan de Lurigancho

  • Sin luz desde la 1:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. en Urb. Canto Rey, Av. El Parque cdra. 5 Mz. D, Asoc. La Planicie de Canto Grande Mz. E, F, H, J, Asoc. Pro Viv. Garagay Mz. D.

Lima Cercado

Lugares afectados: Av. Industrial cdras 3, 4, pasaje Materiales cdra 6.

Pueblo Libre

Av. Parque 28 de Julio cdra 1, calle Granada cdra 4.

Callao

Urb. Parque Internacional, Av. Óscar R. Benavides cdras 52, 53, 54, calle Omega cdra 11 Mz L Calle Delta cdra 1, Calle Epsilon cdra 2.

Los otros lugares de Lima que se verán afectados por el corte de luz. Foto: Pluz Energía Perú

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