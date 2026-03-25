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Sociedad

Las carreras con más vacantes en la UNFV para el examen de este domingo 29 de marzo

Para el examen de admisión, la universidad solo permitirá el ingreso de la declaración jurada, DNI o carnet de extranjería, lápiz, borrador y tajador.

Las vacantes se distribuyen entre el Examen Ordinario, el Examen Extraordinario y postulantes del Centro Preuniversitario.
Las vacantes se distribuyen entre el Examen Ordinario, el Examen Extraordinario y postulantes del Centro Preuniversitario. | Foto: Andina/Composición LR

La Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) se prepara para este domingo 29 de marzo, en el cual se realizará su examen de admisión 2026 en Lima, con una oferta total de más de 4.000 vacantes para diferentes carreras profesionales. El proceso contempla vacantes para el Examen Ordinario, distintas modalidades del Examen Extraordinario y para postulantes del Centro Preuniversitario de la propia UNFV.

La casa de estudios también informó que las inscripciones concluyeron el 18 de marzo, con pagos diferenciados para estudiantes que provienen de colegios públicos y privados.

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UNFV: así se reparten las vacantes entre el examen ordinario, extraordinario y CEPRE

Del total de vacantes disponibles para este proceso, la UNFV detalló que 2.991 corresponden al Examen Ordinario. A la vez, asignó 801 cupos para las diversas modalidades del Examen Extraordinario y 459 para estudiantes del Centro Preuniversitario de la universidad.

En la distribución por áreas, la UNFV precisó el número de vacantes disponibles como:

  • Educación (todas sus modalidades): 591
  • Ingeniería Industrial y de Sistemas (carreras agrupadas): 373
  • Oceanografía, Pesquería, Ciencias Alimentarias y Acuicultura: 329
  • Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo: 313
  • Humanidades: 292
  • Ciencias Naturales y Matemáticas: 289
  • Administración: 276
  • Tecnología Médica (todas sus modalidades): 272
  • Ingeniería Electrónica e Informática: 268
  • Ciencias de la Salud: 246
  • Psicología: 180
  • Derecho y Ciencias Políticas: 168
  • Ciencias Sociales: 144
  • Ciencias Económicas: 143
  • Ciencias Financieras y Contables: 111
  • Odontología: 109
  • Ingeniería Civil: 100
  • Arquitectura y Urbanismo: 86

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Postulación a la UNFV: requisitos de pago y cronograma clave antes del examen del 29 de marzo

La universidad indicó que el periodo de registro para el proceso 2026 cerró el 18 de marzo. Para completar la inscripción, los postulantes de colegios nacionales realizaron un pago de S/ 450, mientras que los estudiantes de instituciones privadas abonaron S/ 650, de acuerdo con la información difundida por la UNFV.

Con las inscripciones ya finalizadas, el hito principal del cronograma es el examen de admisión del domingo 29 de marzo, que dará acceso a las vacantes distribuidas por facultad y especialidad.

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