Estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación (EPCCOM) de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) ha presentado una solicitud formal para tachar al docente Joohn Raúl Oblitas Carreño (37), quien, según denuncias documentadas a través de audios, testimonios escritos y grabaciones de clases enviadas a La República, presentaría reiteradas conductas negativas hacia alumnos de la casa de estudios. Son 185 firmas las que han sido recolectadas para iniciar el mencionado proceso.

Entre las principales faltas recolectadas por alumnos de primero y quinto año se encontrarían: la manipulación de estudiantes para encubrir inasistencias, el uso de calificativos denigrantes, el incumplimiento del sílabo al dedicar el tiempo de clases para hablar de sus problemas personales, la presión emocional para obtener regalos con dinero estudiantil y expresiones violentas y humillaciones dentro del aula, según se lee en un documento oficial presentando por la comunidad estudiantil.

Chats en donde se señala que el profesor intimidaba a sus alumnos para no delatar sus inasistencias. Raúl Oblitas ha negado que él sea el autor de esos mensajes.

El mencionado profesor se habría hecho viral en 2021 tras realizar una pregunta con tintes sexuales a una alumna durante las clases virtuales dictadas en la pandemia de la COVID-19. En ese caso, Oblitas expuso un ejemplo semiótico basado en una bebida exótica cuyo nombre es similar al del órgano sexual masculino.

Sumado a la denuncia reciente, los estudiantes exhortan a las autoridades a tomar las medidas correctivas correspondientes para garantizar el bienestar del alumnado. Piden que el docente sea retirado de la universidad. Sin embargo, en diálogo con este medio, él ha negado las acusaciones en su contra y exige que se cumpla el debido proceso para esclarecer el caso. "Enseño en diferentes universidades y todos los ciclos soy premiado con altos estándares por encuestas a estudiantes", sostuvo.

Denuncian que Raúl Oblitas solicitaba a delegados cubrir sus faltas a clases

De acuerdo con las capturas de pantalla y audios enviadas a este medio, en reiteradas ocasiones, el profesor le solicitaba a sus estudiantes no comunicar sus inasistencias ante las autoridades académicas. "Que no se entere nadie de mi falta, por favor (...) que no trascienda, que mañana me ausentaré", se lee en un mensaje enviado por él el pasado 15 de julio del 2024.

En un chat conjunto con sus delegados, el mismo Oblitas señalaba a una de las alumnas como "la principal culpable de que personas ajenas al curso", sepan de sus faltas a las clases que él dictaba. "Pensaste solo en ti. Sin ver las repercusiones. La directora por esto me puede expulsar. Me han entregado a mis enemigos", escribe. En otro mensaje se lee: "Ya me fregaron chicos. Qué cólera, les pedí que tengan cuidado (...) Si es que llega a pasar algo, yo les aviso, pero los necesito a todos unidos y con la misma versión".

Durante una de sus inasistencias, la directora del EPCCOM, Antonieta Azáldegui Monzón, visitó el salón y, al corroborar su ausencia, llamó al docente para preguntarle por su ubicación. Ante el hecho, sentencian que Raúl Oblitas pidió a los estudiantes firmar un documento que confirme que él sí realizó la clase. No obstante, el profesor argumenta que, en sus más de 10 años de docencia, él nunca ha faltado a su centro de labores sin justificaciones previas. "Soy responsable de mi clase más allá del deber. Prueba de ello es que el parte de asistencia lo he firmado diariamente. Niego que los chats presentados correspondan a mi persona", aclara.

Denuncian que Oblitas pedía a sus alumnos calificar de positivas sus clases a cambio de puntos extras.

Presunta manipulación e intimidación hacia los estudiantes

"Si tienen algo que decirme, díganmelo en mi cara, no sean traicioneros, porque cuando yo los afronte será en frente de todos y no me va a importar si me botan, porque a mí muchas empresas me quieren", declaró Oblitas durante una sesión de clase que ha sido enviada conjuntamente con la demanda presentada.

Según argumenta el alumnado, las reiteradas conductas y malas prácticas pedagógicas del docente nombrado también se han evidenciado en trabajos académicos que, según testimonios, no formarían parte del syllabus del curso y que implicarían costos económicos excesivos, inaccesibles para muchos estudiantes. En otra sesión de clases, les indica a sus estudiantes que, de un presupuesto asignado para un proyecto académico, en el que solicitó más de 100 soles por alumno, asignen 150 soles para comprarle un presente por su onomástico o por el Día del Padre.

"Mediante otras personas, él persuade para que le demos presentes. Accedemos de manera obligada", sentenció un estudiante que prefiere mantener su identidad anónima por temor a represalias.

El mismo alumno también declara que Raúl Oblitas obliga a sus estudiantes a llamarlo 'coach'. En redes sociales como TikTok, comparte contenido motivacional y, actualmente, ha limitado los comentarios a los usuarios. "Cuando se ha visto que un docente te dice o que te obligue a que le digan 'coach'. Él les pide a los estudiantes que comenten sus redes sociales para que cuando tú busques su nombre no aparezcan los videos de las denuncias", afirmó.

Por su parte, el maestro acusado aclara que él no ha solicitado a los alumnos que le compren regalos. Acota que él busca fomentar un entorno sano y con pensamiento creativo en sus clases. "Yo cuando hago actividades necesito que mis estudiantes estén a gusto, que no solo me importa a mí como su coach, como su docente, sino que también le importe a sus compañeros (...) Por eso, desde el primer día yo les digo a los chicos que cada que haya cumpleaños en la semana vamos a hacer una chanchita. De ahí que ellos dicen "profe cuándo es cumple", declara en relación con el presente entregado a su persona.

Continúa dando clases a pesar de solicitud de tacha

La República habló con una de las estudiantes que gestionó el proceso de tacha contra el profesor. Denuncia que el maestro continúa brindando clases en la UNFV, pese a la solicitud del alumno de retirarlo del cargo mientras duran las investigaciones. A la fecha, se ha elaborado un dictamen que ha sido remitido al Dr. Raúl Ernesto Porras Lavalle, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNFV. Se espera que el caso sea evaluado por el Consejo de Facultad y la Comisión Disciplinaria. El docente afirma que ninguna autoridad ha conversado con él en persona para que brinde sus descargos de los hechos.

En tanto, Joohn Oblitas se ha defendido de las acusaciones mediante un documento enviado a la magíster Antonieta Azáldegui el 7 de agosto y ha solicitado que se le absuelva de las mismas, ya que presentarían "ambigüedades de los hechos que sustentan la tacha propuesta". Él ha solicitado a la facultad que se le brinde los nombres y apellidos de los estudiantes que han realizado estas denuncias. El gremio afirma que prefieren mantener el anonimato por temor a represalias.

Argumenta que se ha omitido indicar con certeza las circunstancias de tiempo: hora, día, mes, año. De lugar: aula, piso, pabellón de clase y de modo: calificativos denigrantes fueron mujeres, hombres y/o los que corresponden a injurias, difamaciones, discriminación por razón de sexo, origen social, raza, vestimenta, etc.

"Aquí hay intereses políticos. Yo les estorbo. Lo he conversado con mi esposa, yo quiero renunciar, pero todos me dicen: ¿acaso eres culpable? Yo voy a salir libre de todo esto. No es la primera vez que yo encaro. Cuando pasó lo de la frase polémica nadie quiso abrir procesos y yo me enfrenté a la Defensoría del Pueblo. Yo di cara y mostré evidencias. Después de mis hijos están mis estudiantes, pero hay estudiantes que quieren todo gratis (...) Yo no le agacho la cabeza a nadie", finaliza Oblitas.

Nos contactamos con Antonieta Azáldegui Moscol, directora de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, para conocer su versión de los hechos. Hasta el cierre de esta edición, no obtuvimos respuestas.

