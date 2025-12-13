UNFV: estudiantes denuncian retrasos administrativos y curso impuesto al cierre del semestre

Estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) denunciaron una serie de deficiencias administrativas que estarían afectando su formación académica y su situación dentro de la casa superior de estudios. Entre los principales problemas reportados figuran el retraso en la actualización de notas, la falta de digitalización de los trámites, la demora en la entrega de carnés universitarios y la incorporación de un curso obligatorio a pocos días de concluir el semestre.

La situación más crítica -según la denuncia- se registra en la Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo, donde un grupo aproximado de 25 estudiantes asegura verse afectado por un error en la malla curricular y por la falta de avances en el registro oficial de sus calificaciones.

TE RECOMENDAMOS EL PELIGROSO PROYECTO DE ROSPIGLIOSI: ¿VOLVEMOS A LOS 90'S? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Administración atrasada por años

Una de las principales quejas está relacionada con el retraso en la carga de notas en el sistema institucional. Aunque los estudiantes cursan el semestre 2025-II, las calificaciones disponibles solo llegan hasta el ciclo 2023-II, lo que afecta tanto a alumnos regulares como a egresados que buscan tramitar su grado de bachiller.

“Mis notas aparecen como si fuera un alumno de tercer año, cuando ya estoy en quinto”, relató uno de los estudiantes afectados.

Según explicó, esta situación se arrastra desde 2021, cuando la universidad dejó de utilizar su sistema web y retornó a procesos completamente manuales. “Desde ahí todo se maneja en papel y comenzaron los retrasos”, indicó.

Un curso obligatorio añadido a pocos días de cerrar el semestre

Otro de los puntos que generó mayor malestar fue la incorporación del curso Trabajo de Investigación, comunicada a los estudiantes durante la semana de exámenes finales. La información fue transmitida a través de mensajes de WhatsApp, lo que generó sorpresa e incertidumbre entre los alumnos.

La facultad reconoció que se trataba de un error en la malla curricular aprobada en 2019; sin embargo, los estudiantes cuestionan la tardanza en informarles. “Todo esto nos cayó de sorpresa porque ya estábamos entrando a los exámenes finales”, señaló el universitario.

El curso tendrá una duración de tres semanas y, en caso de desaprobarlo, los alumnos deberán esperar un año completo para volver a llevarlo, ya que no se dicta en el ciclo de verano. “Muchos ya habíamos terminado todo y, de pronto, nos dicen que falta un curso más. Es bastante frustrante”, agregó.

Carnés universitarios vencidos y sin fecha de entrega

La falta de carnés universitarios vigentes es otro problema que afecta a los estudiantes, especialmente a quienes dependen de la tarifa preferencial en el transporte público.

Según los testimonios recogidos, en la facultad no se entregan carnés desde hace un año y el último documento emitido venció a mediados de 2025. “Hay estudiantes de primero, segundo y tercer año sin carné. Nadie nos da una fecha”, afirmó.

Colas, trámites lentos y falta de digitalización

Los estudiantes también cuestionan la ausencia de un sistema digital para realizar trámites académicos y administrativos. Matrícula, rectificaciones, récord académico y boletas de notas deben gestionarse de manera presencial y en formato físico.

“Programan toda una semana para la matrícula porque todo es manual. No hay un sistema web para hacer nada”, explicó el estudiante. Incluso para rectificar la matrícula del curso añadido, los alumnos debieron acudir personalmente a solicitar un documento impreso.

“Necesitamos soluciones, no parches”

El universitario entrevistado hizo un llamado directo a las autoridades de la UNFV para que adopten soluciones estructurales. “Que nos den soluciones. Cuando hay algún error, el alumno es quien termina pagando las consecuencias”, manifestó.

Asimismo, advirtió que los retrasos administrativos están afectando incluso el acceso al mercado laboral. “Una compañera no pudo mantener su trabajo porque no tenía su grado de bachiller. Eso está pasando mucho”, señaló.

Una problemática que se arrastra desde 2021

De acuerdo con el testimonio, las deficiencias administrativas se intensificaron durante la pandemia, cuando la universidad dejó de operar con su plataforma virtual. Desde entonces, los retrasos se han vuelto recurrentes. “Antes las notas se subían a la semana de acabar el ciclo. Ahora demoran uno o dos años”, afirmó.

Hasta el cierre de esta nota, La República intentó comunicarse con la Universidad Nacional Federico Villarreal para recoger su versión sobre los hechos; sin embargo, no se obtuvo respuesta oficial.