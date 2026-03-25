Registros de cámaras de videovigilancia ubicadas en los exteriores de la discoteca Valetodo, en Miraflores, muestran los momentos previos al fallecimiento de Kevin Alzamora Llonto, un estilista y estudiante de ingeniería de 27 años, quien fue hallado sin vida en un parque de San Juan de Miraflores tras abordar un taxi a la salida del local. Según las imágenes, dos sujetos se le acercan y, aparentemente, lo persuaden con el pretexto de ofrecerle servicio de transporte.

Un detalle llamó la atención de los investigadores: uno de los sospechosos, antes de abordar el vehículo, se acerca a un vendedor ambulante para comprar una botella de agua; no obstante, el producto no proviene de la canasta del comerciante, sino que es entregado por una tercera persona.

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Horas más tarde, y según vecinos de SJM, el joven habría sido arrojado desde un vehículo y aún presentaba signos de vida. Pese a los intentos de algunos vecinos por auxiliarlo, deambuló por la zona hasta quedar inconsciente. De acuerdo con la necropsia, Kevin murió a causa de un infarto de miocardio.

Madre de joven fallecido denuncia presunta negligencia en comisaría de San Juan de Miraflores

Alexandra Llonto, madre del joven, denunció la ausencia de respuesta oportuna por parte de la comisaría del distrito, pese a que vecinos de la zona alertaron a tiempo sobre lo ocurrido. Según un testigo, al verlo en estado crítico, acudió a la dependencia policial para informar el caso, pero no obtuvo ayuda inmediata.

“La primera vez que pasé eran las 9:30 de la mañana. La segunda vez era las 2 de la tarde y seguía ahí (…) Me dijeron (los agentes) que sí (irían a verlo), pero me pasearon. Se demoraron y me fui. Los policías como siempre no hicieron su trabajo”, comentó un vecino para ATV Noticias.