LO FALSO:

Los observadores internacionales no se trasladan a los lugares más alejados del país.

LO VERDADERO:

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea (UE) estuvo presente en 28 centros poblados del Perú durante la jornada electoral del 12 de abril.

Las misiones de la UE y de la OEA consideraron presencia en provincias de difícil acceso en la Amazonía y zonas altoandinas.

En una entrevista para RPP, el congresista de Renovación Popular, Diego Bazán, aseguró: "El trabajo de un observador internacional es un trabajo bastante protocolar, un trabajo donde no puede tener una visión más allá de lo que está ocurriendo y que jamás se traslada a los lugares más alejados (del país)". Sin embargo, esta información es falsa.

De acuerdo con información brindada a La República, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea (UE) señaló que, durante la última jornada electoral del 12 de abril, los observadores estuvieron presentes en 28 centros poblados del Perú, con códigos a partir del 900.001, distribuidos en 14 departamentos. Estos representaron el 4,5% de las 617 mesas distintas observadas por MOEUEPeru26.

Entre los lugares visitados figura la IE Mixto Haya de la Torre, ubicada en el centro poblado Arizona, en el departamento de Ayacucho, correspondiente a la mesa N.° 900093 y situada aproximadamente a una hora y veinte minutos del centro de la ciudad. Asimismo, la misión se desplazó hasta el centro poblado Porcón Alto, en Cajamarca, donde supervisó la Institución Educativa Pedro José Villanueva Espinoza (mesa N.° 901073), ubicada a una hora y media de la capital regional.

De igual manera, los observadores llegaron a la IE 32074 Cascay (mesa N.° 902284), situada en el centro poblado Cascay, en Huánuco, también a alrededor de una hora y media de la ciudad. A continuación, te mostramos el resto de la lista completa de los centros poblados a los que se desplegó la MOE UE en las Elecciones Generales 2026.

Departamento Centro Poblado Local Número de mesa Amazonas El Muyo IE Amazonas 900008 Amazonas Peca Palacios IE 16195 Peca Palacios 900022 Áncash Cambio Puente y Anexos IE 88046 José Carlos Mariátegui 900614 Áncash Marian IE 86034 San Martín de Porres 900271 Áncash Toclla IE 86012 Toclla Primaria 900265 Apurímac Accopampa IE 54702 Accopampa 900665 Apurímac Huinchos Pataccocha IE Horacio Zevallos Games 900695 Ayacucho San Martín de Paraíso IE José Balta Montero 900912 Cajamarca Chilimpampa Alta IEI 380 901072 Cajamarca Huambocancha Alta IE 82021 901067 Cajamarca Nuevo Texas - Cochapampa IE 821297 Cochapampa 901069 Cajamarca Santa Bárbara IE 82024 901127 Cusco Idma Potrero IE 50233 Virgen Del Carmen 901818 Huancavelica Checco Cruz IEI Nº 680 901979 Huancavelica Pueblo Libre IE 36390 902031 Huancavelica Santa Rosa Pachacclla IE 36319 902092 Huánuco Chullqui IE 32024 Chullqui 902281 Junín Marankiari IE Adventista Eben Ezer 902586 Junín Puerto Yurinaki IEI Puerto Yurinaki 902582 Lambayeque Punto Cuatro IE 10134 Fray Martín de Porres 902957 Madre de Dios El Triunfo IEBR 52094 Almirante Miguel Grau Seminario 903633 Piura Viviate IE San José 903968 Puno Sihuayro IE 70192 904148 San Martín Jerillo IE 00512 904459 San Martín Santa Rosa IE 0026 Santa Rosa de Cumbaza 904546

Despliegue nacional de las misiones de observación electoral

En su informe preliminar publicado el 14 de abril, la MOE UE señaló que, durante la jornada electoral, contó con más de 150 observadores internacionales provenientes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, además de Canadá, Suiza y Noruega. "La Misión sigue desplegada en todas las regiones del Perú y continuará observando el resto del proceso, incluida la segunda vuelta", detalló.

Por su parte, Transparencia informó que el 12 de abril desplegó un amplio operativo de observación electoral tanto a nivel nacional como internacional. Ello contempló la participación de voluntariado distribuido en zonas urbanas y rurales de los 25 departamentos del país, con un alcance de 115 provincias.

Por otra parte, a través de un comunicado, la Oficina General de Cooperación y Relaciones Internacionales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indicó que los planes de despliegue de las misiones de la UE y de la Organización de Estados Americanos (OEA) consideraron presencia en provincias de difícil acceso en la Amazonía (Loreto, Ucayali) y zonas altoandinas (Puno, Apurímac).

"Los observadores de la Unión Europea llegaron al país hasta dos meses antes del día de la votación. Esto les permitió monitorear no solo el sufragio, sino también la campaña electoral, el transporte de material y la neutralidad de las autoridades locales en zonas rurales", concluyó.

Conclusión

El congresista de Renovación Popular, Diego Bazán, afirmó que los observadores internacionales no llegan a zonas alejadas del país durante las elecciones. Sin embargo, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea informó que supervisó 28 centros poblados en 14 departamentos, como Ayacucho, Cajamarca y Huánuco. Según su informe preliminar sobre el proceso electoral, más de 150 observadores internacionales participaron en el monitoreo de las Elecciones Generales 2026 y continuarán con la supervisión de la segunda vuelta.

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