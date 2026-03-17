El relanzamiento del sistema inició en la escuela Almirante Grau, en el distrito de Comas. | Foto: Carlos Contreras/La República.

El relanzamiento del sistema inició en la escuela Almirante Grau, en el distrito de Comas. | Foto: Carlos Contreras/La República.

El jefe de la Dirección Regional de Educación Lima Metropolitana, Marcos Tupayachi, anunció la implementación de un sistema de alerta en 47 colegios de Lima Metropolitana, donde sus miembros han denunciado ser víctimas de extorsión.

Además, detalló que esta medida forma parte de una estrategia nacional entre el Ministerio de Educación, del Interior y la Policía Nacional del Perú (PNP) para asegurar la protección en las instituciones escolares.

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“Queremos que los estudiantes ingresen sin miedo y que los padres puedan dejar a sus hijos con confianza. Un ambiente seguro es esencial para que el aprendizaje se desarrolle correctamente”, expresó para TV Perú.

La acción también responde a los reportes de 29 centros educativos públicos y privados afectados por amenazas de criminales. El relanzamiento del mecanismo comenzó en la escuela Almirante Grau, en el distrito de Comas, y se ejecutará por fases. En la primera etapa, se intervendrán 40 escuelas y, más adelante, se extenderá el programa con nuevos procesos de formación y coordinación con la PNP.

¿Cómo opera el sistema de emergencia?

Se trata de una plataforma tecnológica conectada al celular del encargado del colegio, quien, con solo presionar un botón, puede enviar una alerta instantánea a la comisaría más cercana. Además, el sistema está geolocalizado y activa una respuesta rápida de patrulleros policiales y personal de seguridad municipal.

“Esta es una estrategia coordinada desde el Minedu, con disposiciones del viceministerio de gestión Institucional y la Dirección Regional de Educación, la UGEL”, añadió Tupayachi.

Como parte del programa de convivencia escolar, anunció que el Minedu también creó la plataforma digital Reporte Ya, para que los alumnos y delegados de salón puedan reportar situaciones de riesgo o conflictos en las aulas. También, informó que 124 promotores de seguridad de la PNP fueron entrenados por expertos y psicólogos de la Drelm para colaborar directamente con las redes educativas de Lima Metropolitana.

El jefe regional concluyó que, en el primer día de clases, se registró una participación del 94% de los más de 1,2 millones de estudiantes presentes en el 98,45% de los 2.031 establecimientos abiertos.