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76% de peruanos considera la extorsión como el delito más preocupante

Además, el 58% de la ciudadanía duda de la capacidad del próximo gobierno para enfrentar la inseguridad, según una encuesta de Ipsos para el Observatorio del Crimen y la Violencia.

Empresas de transporte de Lima y Callao operan bajo amenaza constante de extorsiones y violencia contra los conductores.
Empresas de transporte de Lima y Callao operan bajo amenaza constante de extorsiones y violencia contra los conductores. | Foto: composición LR/Karibeña

La extorsión y el cobro de cupos se han consolidado como los delitos que más preocupan a la ciudadanía incluso superando a otros como la corrupción o violencia sexual. Y más del 50% de la ciudadanía pone en duda que el próximo gobierno enfrente estas problemáticas

Así lo revela una encuesta de IPSOS, realizada para el Observatorio del Crimen y la Violencia del Banco de Ideas Credicorp y el BCP, en alianza con Capital Humano y Social.

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Según el estudio, el 76% de las y los peruanos, que equivale a casi 19 millones de personas, identifica estos delitos como los más alarmantes en el país, superando ampliamente a otros como la corrupción de funcionarios (41%), la violencia sexual (37%), el secuestro (35%) y el robo agravado (32%).

Y esto debido a que hay más víctimas de extorsión. Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, una cuarta parte de la población —alrededor de 6 millones de personas— ha sido víctima de extorsión o conoce a alguien que lo ha sido en los últimos tres meses, según un estudio comparativo del Observatorio del Crimen y la Violencia.

Además, modalidades como el “gota a gota” crecieron del 15% al 19%, lo que evidencia la expansión y diversificación de estas prácticas delictivas.

La encuesta de IPSOS revela, además, que el tráfico ilícito de drogas y la trata de personas encabezan las preocupaciones entre las economías criminales, ambas con un 64%, seguidas por la minería ilegal (52%).

“Estas cifras confirman que el crimen en el Perú ha evolucionado hacia formas más complejas, articuladas y con mayor capacidad de expansión”, señaló Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo.

Poca confianza de cambio

Valdés advirtió que este escenario se agrava por un extendido pesimismo ciudadano. Según la misma encuesta, el 58% de peruanos considera que el próximo gobierno no será capaz de enfrentar eficazmente la inseguridad, frente a un 36% que mantiene expectativas positivas.

Ante este panorama, la ciudadanía tiene claras sus prioridades. Más de la mitad (54%) demanda que el próximo gobierno concentre sus esfuerzos en combatir el crimen organizado y las economías ilegales. A ello se suman la reforma del sistema de justicia (45%) y el fortalecimiento de la Policía Nacional (44%) como acciones urgentes.

Fortalecer inteligencia policial

La encuesta forma parte del libro Propuestas contra la inseguridad ciudadana, presentado por el Observatorio del Crimen y la Violencia, el cual propone convertir la política de seguridad en una estrategia de Estado, fortalecer la inteligencia policial y mejorar la articulación entre instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Las propuestas parten de un diagnóstico que advierte que el crimen en el Perú ha dejado de ser un conjunto de delitos aislados para convertirse en un fenómeno más articulado, en el que convergen la criminalidad común, el crimen organizado urbano y las economías ilegales, con creciente capacidad de expansión territorial e institucional.

“Lo que se necesita frente a ello no es una suma de medidas aisladas, sino una estrategia sostenida que combine inteligencia, coordinación institucional y capacidad de ejecución. El reto es pasar del diagnóstico a resultados concretos”, dijo Valdés.

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