HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Balean bus de la empresa Translicsa en San Martín de Porres: conductor recibió al menos tres disparos

Según testigos, la unidad de transporte fue interceptada por sujetos a bordo de motocicleta cuando terminaba de cubrir su ruta. Durante el ataque, el conductor recibió al menos tres disparos.

Balean a chofer de la empresa de transportes Translicsa. Foto: Composición LR
Balean a chofer de la empresa de transportes Translicsa. Foto: Composición LR

La noche del lunes 9 de marzo, un chofer de la empresa de transportes Translicsa resultó herido luego de que el bus que conducía fuera atacado a balazos en el distrito de San Martín de Porres. Según información preliminar, el hecho habría ocurrido alrededor de las 10.00 p. m., cuando el vehículo fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en motocicleta por el cruce de las avenidas Pacasmayo y El Sol de Naranjal. El hombre fue trasladado de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, donde viene siendo atendido.

Nota en desarrollo…

TE RECOMENDAMOS

CRISIS DEL GAS: CLASES VIRTUALES Y CASO LIZETH MARZANO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Notas relacionadas
Falso delivery dispara más de 15 veces contra una casa en SMP: habría atacado por error, revela familia

Falso delivery dispara más de 15 veces contra una casa en SMP: habría atacado por error, revela familia

LEER MÁS
Sujeto usaba información de la empresa donde laboraba para extorsionar con S/ 90.000 en San Martín de Porres

Sujeto usaba información de la empresa donde laboraba para extorsionar con S/ 90.000 en San Martín de Porres

LEER MÁS
Mujer pierde la vida tras intentar escapar de operativo policial en un búnker de banda criminal en San Martín de Porres

Mujer pierde la vida tras intentar escapar de operativo policial en un búnker de banda criminal en San Martín de Porres

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alerta de lluvias y descargas eléctricas para 19 regiones: Senamhi advierte fenómeno hasta el 12 de marzo

Alerta de lluvias y descargas eléctricas para 19 regiones: Senamhi advierte fenómeno hasta el 12 de marzo

LEER MÁS
Sedapal anuncia corte agua hasta por 10 horas en un distrito de Lima este martes 10 de marzo: conoce cuáles serán las zonas afectadas

Sedapal anuncia corte agua hasta por 10 horas en un distrito de Lima este martes 10 de marzo: conoce cuáles serán las zonas afectadas

LEER MÁS
Maretazos en San Bartolo provocan cierre temporal de playas tras alerta de la Marina por oleajes anómalos

Maretazos en San Bartolo provocan cierre temporal de playas tras alerta de la Marina por oleajes anómalos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fixture de la Copa Libertadores sub-20: con Sporting Cristal, resultados y tabla de posiciones de la fase de grupos

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 10 de marzo, según IGP?

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 10 de marzo, según Jhan Sandoval

Sociedad

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 10 de marzo, según IGP?

Renovación de buses del Metropolitano depende de un préstamo de US$200 millones del Banco Mundial y no hay fecha clara de llegada

Delincuente finge ser empleado y atiende a clienta mientras asaltaba minimarket en La Victoria

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026? Montos según distrito

Óscar Arriola convocó a abogados de la PNP para ponencia con Humberto Abanto a días de la segunda vuelta en el CAL

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025