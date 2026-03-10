Balean bus de la empresa Translicsa en San Martín de Porres: conductor recibió al menos tres disparos
Según testigos, la unidad de transporte fue interceptada por sujetos a bordo de motocicleta cuando terminaba de cubrir su ruta. Durante el ataque, el conductor recibió al menos tres disparos.
La noche del lunes 9 de marzo, un chofer de la empresa de transportes Translicsa resultó herido luego de que el bus que conducía fuera atacado a balazos en el distrito de San Martín de Porres. Según información preliminar, el hecho habría ocurrido alrededor de las 10.00 p. m., cuando el vehículo fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en motocicleta por el cruce de las avenidas Pacasmayo y El Sol de Naranjal. El hombre fue trasladado de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, donde viene siendo atendido.
Nota en desarrollo…
