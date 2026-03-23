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Choferes capturan a presuntos extorsionadores, quienes amenazaron a conductor dentro de combi en Ventanilla

Los detenidos fueron custodiados por los propios transportistas, quienes los trasladaron hacia la dependencia policial del sector.

Los implicados fueron trasladados a la Depincri de Ventanilla donde esperan la disposición de las autoridades.
Los implicados fueron trasladados a la Depincri de Ventanilla donde esperan la disposición de las autoridades. | Composición LR | América Noticias

Un grupo de transportistas intervino a dos presuntos extorsionadores, identificados como Edson Junior Damián Alvarado y Martin Anthony Gómez, quienes habrían amenazado a un chofer de la empresa Midivisa mientras estaba dentro de su combi en Ventanilla.

Según el conductor afectado, cuatro hombres abordaron su unidad y se hicieron pasar por pasajeros y, durante el trayecto, empezaron a intimidarlo con el cobro de cupos. Ante ello, la víctima aceleró el vehículo hasta un punto donde sus compañeros lo auxiliaron, lo que permitió retener a dos sospechosos.

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Presuntos extorsionadores fueron llevados a la comisaría

Mientras los colegas del conductor reducían a los implicados, los otros dos escaparon tras arrojarse por las ventanas de la combi. De acuerdo con los transportistas, los individuos portaban armas de fuego y exigían pagos a cambio de permitir el tránsito de las unidades por la zona.

Según información policial, los intervenidos fueron trasladados inicialmente a la comisaría de Ventanilla bajo custodia de los choferes. En ese contexto, los trabajadores realizaron un plantón en los exteriores de la dependencia policial para exigir que los presuntos extorsionadores no sean liberados.

Asimismo, los agentes recogieron las declaraciones de los trabajadores de la empresa de transporte presuntamente amenazada con el fin de continuar con las diligencias. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Depincri de Ventanilla.

PUEDES VER: Mafias de extorsión infiltran a choferes, cobradores y dirigentes en empresas de transportes

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Choferes aseguran recibir constantes amenazas

Los conductores señalaron que reciben amenazas de bandas criminales del sector, que les envían mensajes extorsivos por WhatsApp. “Les habla las Pirañas de Ventanilla, si no se ponen al día, vamos a seguir matando choferes”, se lee en uno de los textos.

En ese escenario, los conductores advirtieron que paralizarán sus labores como medida de protesta si no reciben una respuesta contundente del Ministerio Público. Por su parte, la Policía Nacional informó que reforzará la seguridad en los paraderos del sector para evitar hechos similares.

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