HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 23 de marzo | LR+ Noticias

Sociedad

Así operaban integrantes de Los Mexicanos: uno cobraba por Yape y otro intimidaba por WhatsApp

Carlos Egusquiza (36) y Alejandro Barzola (35) fueron capturados por su presunta participación en La Cuenta Receptora y Los Piseros de Malecón, ambas facciones de la organización delictiva.

En un operativo de la DIRINCRI, se detuvo a dos presuntos miembros de bandas criminales. Uno usaba Yape para extorsionar a choferes, mientras que el otro enviaba mensajes de amenaza.
En un operativo de la DIRINCRI, se detuvo a dos presuntos miembros de bandas criminales. Uno usaba Yape para extorsionar a choferes, mientras que el otro enviaba mensajes de amenaza. | Composición LR

En un operativo a cargo de la División de Investigación de Robos (DIRINCRI), dirigida por el Coronel PNP Roger Cano Benites, se logró la captura de dos presuntos integrantes de dos facciones de la banda criminal Los Mexicanos, inmersos en los delitos de extorsión, tráfico ilícito de drogas (TID) y tenencia ilegal de armas.

En la intersección de la Av. Riva Agüero y el Pasaje De la Cruz, agentes del Departamento 5-E4 detuvieron a Carlos Renzo Egusquiza Acosta (36), alias 'Carlitos' de La Cuenta Receptora. Según la información policial, este sujeto usaba su cuenta de Yape para recibir los pagos diarios de las víctimas.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO LIDERA VOTOS Y ¿EXMINISTRO SE "ENAMORÓ" DE MENOR? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En su teléfono celular marca Realme, se hallaron reportes de movimientos bancarios cuyos números coinciden con los envíos realizados por los agraviados. Al momento de su detención, se le incautaron 130 soles y 30 bolsitas de clorhidrato de cocaína.

PUEDES VER: Atacan a balazos a combis de la ‘Ruta B’ en Cercado de Lima: dejan al menos cinco heridos

lr.pe

El encargo de las amenazas

Asimismo, se intervino a Alejandro Víctor Barzola Quispe (35), alias 'Puchungo', integrante de Los Piseros de Malecón. A este sujeto se le atribuye la tarea de grabar y enviar los mensajes y videos extorsivos a los chats grupales de los conductores de la empresa ETUCHISA y colectiveros de la ruta Villa El Salvador-Pro, Los Olivos.

El hombre fue captado en flagrancia con un revólver S&W calibre 38 sin número de serie, abastecido con cuatro cartuchos. Antes de ser reducido, el detenido trizó su teléfono celular con el objetivo de impedir el acceso a la información contenida en el dispositivo. También se le hallaron dos tipos de droga en su posesión.

PUEDES VER: Asalto millonario en el Circuito de Playas: roban lingotes de oro y dejan dos heridos en violento ataque en San Miguel

lr.pe

Investigación en curso

Ambos sujetos actuarían en complicidad para victimar a los choferes que se niegan a pagar cupos. Se les señala como presuntos responsables de atentados contra los transportistas.

La Brigada de Robos de la DIRINCRI continúa con las coordinaciones para obtener mayor información y proceder con otras capturas vinculadas a esta organización criminal.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Atacan a balazos a combis de la ‘Ruta B’ en Cercado de Lima: dejan al menos cinco heridos

Atacan a balazos a combis de la ‘Ruta B’ en Cercado de Lima: dejan al menos cinco heridos

LEER MÁS
Choferes capturan a presuntos extorsionadores, quienes amenazaron a conductor dentro de combi en Ventanilla

Choferes capturan a presuntos extorsionadores, quienes amenazaron a conductor dentro de combi en Ventanilla

LEER MÁS
Mafias de extorsión infiltran a choferes, cobradores y dirigentes en empresas de transportes

Mafias de extorsión infiltran a choferes, cobradores y dirigentes en empresas de transportes

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

LEER MÁS
Once personas fallecidas deja choque entre miniván y tráiler en carretera Arequipa-Puno

Once personas fallecidas deja choque entre miniván y tráiler en carretera Arequipa-Puno

LEER MÁS
La megaobra que conectará Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador

La megaobra que conectará Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paolo Guerrero deja dura crítica a los jugadores peruanos que van al extranjero: "Muchos se conforman"

A 1.300 años luz de distancia: la impresionante imagen de un ‘monstruo cósmico devorando' una galaxia

Transportistas en Tacna mantienen tarifas de pasaje escolar y universitario

Sociedad

Transportistas en Tacna mantienen tarifas de pasaje escolar y universitario

Otoño 2026 llega con fuerza: Senamhi alerta vientos de hasta 46 km/h en la costa peruana

Diagnóstico en salud mental: psicólogos acatarán la ley, pero médicos alertan sobre posibles errores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko Fujimori lleva al Senado a exgobernador de Ucayali que estuvo preso por corrupción

Vladimir Cerrón no llegará al debate presidencial 2026: TC verá el habeas corpus el 31 de marzo

Elecciones 2026: Joven agredió a César Acuña con un huevo en la cabeza durante campaña electoral en Comas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025