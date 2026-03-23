Así operaban integrantes de Los Mexicanos: uno cobraba por Yape y otro intimidaba por WhatsApp

En un operativo de la DIRINCRI, se detuvo a dos presuntos miembros de bandas criminales. Uno usaba Yape para extorsionar a choferes, mientras que el otro enviaba mensajes de amenaza. | Composición LR

En un operativo de la DIRINCRI, se detuvo a dos presuntos miembros de bandas criminales. Uno usaba Yape para extorsionar a choferes, mientras que el otro enviaba mensajes de amenaza. | Composición LR

En un operativo a cargo de la División de Investigación de Robos (DIRINCRI), dirigida por el Coronel PNP Roger Cano Benites, se logró la captura de dos presuntos integrantes de dos facciones de la banda criminal Los Mexicanos, inmersos en los delitos de extorsión, tráfico ilícito de drogas (TID) y tenencia ilegal de armas.

En la intersección de la Av. Riva Agüero y el Pasaje De la Cruz, agentes del Departamento 5-E4 detuvieron a Carlos Renzo Egusquiza Acosta (36), alias 'Carlitos' de La Cuenta Receptora. Según la información policial, este sujeto usaba su cuenta de Yape para recibir los pagos diarios de las víctimas.

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En su teléfono celular marca Realme, se hallaron reportes de movimientos bancarios cuyos números coinciden con los envíos realizados por los agraviados. Al momento de su detención, se le incautaron 130 soles y 30 bolsitas de clorhidrato de cocaína.

El encargo de las amenazas

Asimismo, se intervino a Alejandro Víctor Barzola Quispe (35), alias 'Puchungo', integrante de Los Piseros de Malecón. A este sujeto se le atribuye la tarea de grabar y enviar los mensajes y videos extorsivos a los chats grupales de los conductores de la empresa ETUCHISA y colectiveros de la ruta Villa El Salvador-Pro, Los Olivos.

El hombre fue captado en flagrancia con un revólver S&W calibre 38 sin número de serie, abastecido con cuatro cartuchos. Antes de ser reducido, el detenido trizó su teléfono celular con el objetivo de impedir el acceso a la información contenida en el dispositivo. También se le hallaron dos tipos de droga en su posesión.

Investigación en curso

Ambos sujetos actuarían en complicidad para victimar a los choferes que se niegan a pagar cupos. Se les señala como presuntos responsables de atentados contra los transportistas.

La Brigada de Robos de la DIRINCRI continúa con las coordinaciones para obtener mayor información y proceder con otras capturas vinculadas a esta organización criminal.

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