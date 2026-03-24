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🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026: sigue la SEGUNDA FECHA y las PROPUESTAS de los CANDIDATOS #HLR

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Joven de 27 años es hallado sin vida en parque de SJM tras abordar falso taxi al salir de discoteca en Miraflores

La madre busca obtener imágenes de cámaras de seguridad para identificar al chofer y solicita que testigos que se comuniquen para aportar información que ayude a esclarecer lo ocurrido con su hijo.

Madre de joven fallecido cuestiona actuar de las autoridades por demorar en auxiliar a su hijo
Madre de joven fallecido cuestiona actuar de las autoridades por demorar en auxiliar a su hijo | Foto: composición LR/ Latina

Kevin Llonto, un joven de 27 años, murió el último fin de semana luego de salir de una discoteca en Miraflores y abordar un falso taxi en los exteriores del local. De acuerdo con Alexandra Llonto, madre de la víctima, su hijo salió cerca de las 5:00 a.m. y fue visto alrededor de las 7:00 a.m. , en un parque de San Juan de Miraflores; sin embargo, horas después fue encontrado sin signos vitales.

Según las investigaciones preliminares, el joven habría fallecido a causa de un paro cardíaco, presuntamente tras haber sido drogado por el conductor del vehículo. Su familia cuestiona la falta de atención oportuna por parte de la comisaría del distrito, ya que, pese a que vecinos alertaron a la Policía sobre su paradero durante la mañana, los agentes recién llegaron al lugar alrededor de las 3:00 p. m., cuando ya se encontraba sin vida.

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“Yo misma y por mis propios medios he tenido que recaudar información de los últimos minutos de vida de mi hijo porque me decían que ya habían puesto alerta. Lo han visto con vida a la 1, a las 11, y los de la comisaría no han ido a auxiliarlo. Por insistencia de los vecinos recién se han acercado pero mi hijo ya esta muerto”, señaló en una entrevista con Latina.

Piden cámaras de seguridad para identificar al chofer del taxi

La madre del occiso busca las imágenes de videovigilancia del parque donde fue encontrado para identificar la placa del vehículo y dar con el paradero del conductor, quien —según testigos— habría insistido en que Kevin subiera al taxi. Asimismo, pidió a las personas que lo vieron con vida y alertaron sobre su presencia que brinden más información para esclarecer el caso.

“Les pido que se pongan en comunicación conmigo a los vecinos que dicen que vieron a mi hijo con vida porque quiero saber lo sucedido (…) quiero que se haga justicia”, sentenció.

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