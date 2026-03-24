Transportistas paralizan Puno para justificar suba de pasajes por incremento en precio de combustible
Conductores acataron el segundo día de protesta y desde el jueves saldrán a trabajar con nuevo ajuste tarifario.
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Puno amaneció literalmente en silencio. El primer día de paro de 48 horas contra la suba de los carburantes, se acató de manera contundente. Las empresas de servicio urbano e interprovincial no salieron a trabajar. Cientos de personas se movilizaron a pie a distintos puntos de la ciudad.
La medida no solo fue para protestar contra la suba sino para justificar la inminente suba del precio de los pasajes a distintos destinos.
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El pasaje urbano subirá de S/1.00 y a S/1.50 y S/ 2.00 en zonas como Alto Puno o Jallihuaya. Mientras tanto, en Juliaca el incremento será al doble; el costo actual es de S/5.00 a S/8.00, aunque otros plantean que se suba a S/10.00. En la mayoría de rutas, el incremento oscila entre los S/3.00, S/5.00 y S/10.00.
“Nosotros entendemos el descontento, pero nosotros tampoco podemos subvencionar. Sube el combustible y nosotros tenemos que ajustar los pasajes. Una semana hemos aguantado sin hacer ningún incremento y lo peor es que cada vez sube más el petróleo”, aseguró Leoncio Flores, dirigente de transporte de la ruta Jallihuaya- Alto Puno.
La medida de protesta se sintió en todas las provincias de la zona sur de Puno, donde los transportistas tampoco salieron a trabajar. Solo las unidades particulares, taxis y mototaxis, transitaron con normalidad.
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Amador Núñez, presidente del Frente de Organizaciones Populares (Fop), sostuvo que la protesta anunciada no era otra cosa que la crónica de una suba anunciada.
“Entendemos la actual crisis pero lo ideal hubiese sido paralizar para decirle al gobierno que aplique un fondo de estabilización, en vez de imponer una suba a rajatabla”, dijo.
Para este 24 de marzo se prevé bloqueo de vías con unidades de transportes y una movilización regional hacia el centro de la plaza de armas de Puno desde las 10:00 a.m. Se prevé que la medida será mucho más contundente.