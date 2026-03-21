Aimaras y quechuas rechazan a Keiko Fujimori y advierten a Rafael López Aliaga que no venga a Puno

El Consejo de Autoridades Originarias, que agrupa a presidentes y tenientes de comunidades aimaras de la región Puno, se reunieron en torno a su séptimo encuentro y rechazaron la presencia de la candidata presidencial Keiko Fujimori. Asimismo, le advirtieron a Rafael López Aliaga a atenerse a las consecuencias si es que arriba al altiplano puneño.

“No la entendemos a esta señora. Parece que no se dan cuenta que lo único que generan es provocación. Estamos bien si no vienen a Puno, pero persisten y parecen que se hacen la burla de todos nosotros. Este mensaje también es para Rafael López Aliaga. Si viene, que se atenga a las consecuencias. No entendemos cuál es el afán de provocar. No olvidamos cómo nos trataron en Lima (durante las protestas del 2023). No los queremos a ambos de ningún modo”, cuestionó Leopoldo Dante Quispe, dirigente.

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En la reunión que arrancó el viernes y culminó este sábado 21 de marzo, se concluyó que los partidos de derecha están generando mayor división y polarización en el Perú. Como ser recuerda, el último miércoles Keiko Fujimori llegó casi a escondidas a Puno, donde visitó con perfil bajo un fundo en Melgar.

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Responsabilizan a la derecha de polarizar el país

“Estos señores burgueses no se dan cuenta que no los queremos. Nuestra posición no es solo por el momento. Si entra Keiko y Rafael López Aliaga, el Perú se va polarizar más y en Puno nunca los vamos a aceptar. Una prueba de ello es que más del 70 % de Puno votó contra la constitución de Alberto Fujimori. Los puneños hemos luchado contra los partidos de derecha. Queremos un cambio y ellos no representan ello”, precisó José Gutiérrez Sancho, presidente del Consejo de Autoridades Originarias.

Por su parte, María Salomé Sucso Limachi, presidente de la comunidad Calocoto, provincia de Yunguyo, consideró que los partidos de derecha son responsables de que en el Perú todo esté concesionado.

“Prácticamente no tenemos nada. Por eso no queremos a Keiko y ni Rafael López. Ellos vendieron nuestro país. Ellos se hacen ricos y el pueblo siempre está mal. Les pedimos no vengan, no provoquen, y si van a permitir aténgase a las consecuencias, que no los queremos”, precisó.