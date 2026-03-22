Juliaca: caen ‘Los irrecuperables’, acusados de saquear viviendas en el sur del país

En un nuevo golpe contra la delincuencia. La Policía Nacional del Perú desarticuló a la presunta banda criminal ‘Los irrecuperables’, dedicada al robo de viviendas en varias ciudades del sur del país. El operativo en la ciudad de Juliaca, permitió la captura de siete integrantes, quienes serían responsables de múltiples hechos delictivos.

La intervención se realizó la madrugada del último sábado, cuando efectivos policiales irrumpieron en un inmueble cercano a la urbanización Residencial Perlas del Altiplano, en Juliaca, logrando la captura de varios de los implicados.

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Según la hipótesis policial, los integrantes de esta organización realizaban seguimiento previo a sus víctimas para identificar viviendas deshabitadas. Posteriormente, ingresaban utilizando herramientas como patas de cabra y se movilizaban en vehículos con placas adulteradas.

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Las diligencias se iniciaron tras la denuncia de un vecino, víctima de robo en su vivienda ubicada en la urbanización Praderas del Inca. A partir de este hecho, agentes encubiertos realizaron el seguimiento que permitió ubicar a los sospechosos.

Capturas simultáneas

Cinco de los integrantes fueron detenidos en un hospedaje del jirón Agustino Guillén, mientras que otros fueron intervenidos cuando intentaban huir. Asimismo, se allanó un inmueble utilizado como guarida entre los jirones Escobar y San Juan de Dios.

Entre los detenidos figura el presunto cabecilla Diego Rodolfo Quispe Quispe (27), alias ‘Chapulín’. Junto a él fueron capturados Rusbel Iván Ortega Callata (24), alias ‘Conejo’; Nilton Arapa Torres (28), alias ‘Farsante’; Juan Carlos Pacompia Aragón (27), alias ‘Renzo’; Denis Arapa Torres (27), alias ‘Ari’; Maykel Antonio Cama Velásquez (22), alias ‘May’ y Esmeralda Verenise Mamani Ilasaca (26), alias ‘Chilindrina’. Según la Policía, algunos de ellos, como alias ‘Chapulín’ y los hermanos Arapa Torres, registran antecedentes por delitos similares e incluso habrían sido intervenidos anteriormente en la ciudad de Arequipa.

Evidencias clave

Durante el operativo, la Policía incautó una pistola Glock con una cacerina abastecida con 14 municiones, además de placas falsas H2H-607 y CFE-596, herramientas, radios de comunicación, guantes y dinero en efectivo. También se recuperaron bienes robados como televisores, laptops, autopartes, carteras y equipos de sonido, valorizados en aproximadamente S/55.000.

Finalmente, el Ministerio Público asumió las diligencias para determinar la situación legal de los implicados, mientras las autoridades no descartan la existencia de más víctimas en otras regiones donde presuntamente operaba esta organización criminal.